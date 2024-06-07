傳國防部戰規司長李世強轉任中科院長 中科院：未聽聞

傳中科院將於本月12日召開臨時董事會議，議決新任院長人事，指國防部戰規司長李世強可望於7月1日轉任中山科學研究院長。

對此，中科院今天表示，召開董事會為國防部權責，而中科院目前尚未收獲相關人事訊息。

外傳中科院12日將召開臨時董事會，會中可望通過新任院長人事案，現任院長張忠誠將交棒李世強，人事案7月1日生效。

據了解，中科院長3年一任，並得連任1次。張忠誠奉前國防部長嚴德發之命接任現職，並銜前部長邱國正之令推動各型國造飛彈生產與飛彈推進劑設廠增產，績效卓著，因此獲得連任；目前張忠誠為第二任期的第1年，任期未滿。

李世強於戰規司長任內密切配合國安會有關對美軍售相關規劃事項，外界推測這項人事安排應與配合國防部長顧立雄推動「先進國防科技小組」將中科院技術整合釋商有關。

李世強現階為海軍中將，曾任參謀本部作計室參謀少將助次（聯三助次），艦指部副指揮官、海軍艦指部少將參謀長等職務，任現職期間針對國軍建案與戰略規劃，與對美軍售建案等，與國防部長顧立雄擔任秘書長的國安會互動密切，傳升任副參謀總長、海軍副司令等職希望濃厚，若轉任中科院長，明顯是具有任務交付的任命。

海軍中將轉任中科院長有前例，知名的前中科院長龔家政2004年間就是在軍備局長任內轉任中科院長，他在口述歷史中曾自嘲他的任命是政治鬥爭的餘波盪漾，在許多人眼中，他到中科院是代表某派人馬成功掃除了重大障礙。但他回想起來，倒認為這是個非常美好的安排。