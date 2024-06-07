留美學生家長車禍重傷 空軍評估醫療專機回國醫治

四年前由空軍官校選派赴美就讀美國空軍官校的學生徐皓明，上月底完成學業。久未謀面的母親與外婆特地飛往美國科羅拉多州，見證他的光榮時刻，不料在畢業典禮前的5月25日，祖孫三人在美國發生車禍，徐皓明本人無大礙，但媽媽與外婆都身受重傷，一度生命垂危。空軍司令部表示，將評估是否安排醫療專機，將傷者送回台灣照護；並且在空軍官校開設捐款帳戶，鼓勵同袍解囊相助。

由於徐皓明曾被美國空軍官校，派往陸軍的西點軍校擔任交換生，因此與西點軍校華裔學生家長會結識。該會柴副會長近日前往幫忙照顧，他表示徐皓明是澎湖人，家境清寒，父親半身不遂，母親需要洗腎，為減少家計負擔而就讀軍校。徐皓明成績優秀，拿到公費留學美國空軍官校名額，而且對父母孝順、人緣也好。

柴先生告訴聯合報系《世界日報》記者：徐皓明的母親和外婆因為頸椎受傷開刀，目前頸部以下不能動，也無法進食，還要額外接受洗腎。徐皓明說自己雖然難過，但還是要鎮定，「因為如果我慌張，她們就會更慌張，我要鎮定，也只能等待」。

空軍司令部表示，對於徐皓明親人在美國發生重大車禍深表遺憾。事發後第一時間，空軍就派就派員赴醫院關懷，也慰問在台家屬，目前已由駐美代表團幫助生活照顧、辦理保險理賠與醫療協助，並協調美國空軍官校提供法律諮詢等相關事宜。空軍感謝美國空軍官校及各界的關懷與主動援手，將持續對徐皓明提供協助。項目包括：一、請美軍協助洽詢美國民航醫療專機費用，續依美醫院治療情況，規劃適切方式與日期。二、為因應保險理賠不足支應後續醫療照顧費用，在空軍官校開設捐款帳戶，鼓勵同袍捐款。三、如經醫療專機返國，由軍醫局依家屬意願協助轉院、治療等事宜。四、已指派專人照、慰在台家屬，隨時提供最新進度，使其安心。