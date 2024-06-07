台印度智庫聯合兵推 聚焦台海與印中邊界情勢

台海情勢緊張，台灣智庫國防安全研究院與印度智庫「聯合兵種協會」（USI）稍早前舉辦聯合兵推工作坊，聚焦台灣海峽與中印邊界的可能變化，以及相關各方可能採取的作為。

國防院訪團上月中旬訪問印度，由代副執行長沈明室帶隊，團員包括李哲全、侍建宇、曾怡碩、吳宗翰等研究人員，重點活動是與聯兵協會合辦的「台美印3方兵推聯合工作坊」。

沈明室今天受訪表示，此次聯合兵推工作坊與在美國進行兵推最大的不同，在於除了區域大國的角色之外，還可以透過印度多名前大使的參與，了解東協、中亞、西亞、俄羅斯等其他各方的想法。

他相信，這次兵推可以作為往後與印度合作進行多方聯合兵推的基礎。

這場兵推首次由印方主辦，邀請美國學者、台灣國防院學者及印度7位退役中將、7位退休大使參加，共同推演2035年時的可能印太安全情勢，具有指標性意義。

兵推的想定與架構均由印度聯兵協會主導，著重在台海情勢與中印邊界情勢的可能變化，各方可能採取作為，以及美國、西亞、東南亞、中亞、歐洲等區域國家的可能反應。推演區分為2035年印太地緣政治發展、中共解決台灣問題的可能想定及綜合討論。

在最後階段討論，聯兵協會總幹事夏瑪（B. K.Sharma）邀請代表不同地區的印度參與者，就台海萬一衝突印度可扮演角色及各國反應，從各國立場、政策、利益等不同面向，表達深入看法。

另一方面，印度大選結束，執政的印度人民黨（BJP）獲勝，總統賴清德在社群平台X上貼文祝賀，印度總理莫迪（Narendra Modi）親自回覆，並表示願建立更緊密聯繫。中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會上呼籲印度「抵制台灣當局的政治圖謀」，並說已向印度提出交涉。

對此，沈明室表示，中國的制式回應不足為奇，但是莫迪提及願意建立更緊密的聯繫，就是台印關係提升的關鍵詞。

他預料大選後，印度人民黨將結合友黨組成內閣，重要閣員如外交部長蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）可望連任，印度外交國防政策可能延續。