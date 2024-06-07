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無人機發展 顧立雄：尋求國內外成熟技術 積極籌畫中

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國防部長顧立雄表示，零物件是為維護F-16妥善率，需購置；目前也積極與民間籌畫、並尋求國內外成熟技術。本報資料照片
國防部長顧立雄表示，零物件是為維護F-16妥善率，需購置；目前也積極與民間籌畫、並尋求國內外成熟技術。本報資料照片

美國日前宣布將售台總價3億美元的F-16戰機零件，並建議台灣發展無人機系統。國防部顧立雄今天上午到立法院備詢，他受訪時表示，零物件是為維護F-16妥善率，需購置；目前也積極與民間籌畫、並尋求國內外成熟技術。

顧立雄表示，無人機是為了維護、維持F-16的妥善率，不管是通用、專用性零物件都必須要購置。關於無人機的發展目標，國防部正積極與民間籌畫，日後無人機自主產製能量也很重要，會在研發和產製上持續精進。

顧立雄說，無人機發展牽涉AI系統，包含敵我辨識等，這些部分都會尋求國內外成熟技術。

外界關注國防部對「第一擊」的定義、共軍若逼近12海里是否為自衛開槍？顧立雄表示，國防部會視威脅程度合比例性來行使自衛權利，相關處置規定都在突發狀況處置規定，有完整律定，但這部分他不宜對外公開。

F-16 國防部 無人機 顧立雄

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