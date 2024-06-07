中方拉攏赴中參與校慶 顧立雄籲退將不要接受誘惑

總統賴清德16日將主持陸軍官校校慶典禮，適逢陸官建校百年，中國積極拉攏陸官校友赴中參與校慶，國防部長顧立雄今天表示，「中華民國在哪裡，黃埔就在哪裡」，呼籲退役將領不要去中國接受誘惑，導致個資外洩。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，顧立雄會前受訪時做上述表示。

中國為爭奪黃埔正統，廣邀陸官校友赴中參與紀念活動，更傳出要為台灣的退役軍官們辦理居住證跟銀行卡，媒體詢問國防部是否擔心洩漏國安機密。

顧立雄說，「中華民國在哪裡，黃埔就在哪裡」，中華民國現在在這裡，所以他要誠懇呼籲台灣的退役將領不要去中國接受對方的誘惑，可能導致個人資料被洩漏等相關問題。