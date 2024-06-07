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新聞眼／顧立雄開場秀叫好 考驗在後頭

聯合報／ 本報記者程嘉文
國防部長顧立雄（右）昨天到立法院備詢。記者邱德祥／攝影
國防部長顧立雄（右）昨天到立法院備詢。記者邱德祥／攝影

國防部顧立雄上任就送禮，前晚放出部隊主官假日留值規定放寬，昨立院答詢拋出大串「新政」，在國軍基層的印象分數必然飛漲，不管對內領導官兵或面對國會和輿論，打出漂亮起身砲。

顧立雄掌國防部以來婉拒受訪，不讓外界摸清尺度。立院報告前先邀媒體餐敘，暢談軍備主張，對部隊管理守口如瓶。前晚透過軍聞社「不經意」釋放調整主官留值規定，又告知民進黨立委洪申翰已同意開放官兵自由行。昨天立院首位質詢立委沈伯洋全場只問部隊管理，每項都獲顧立雄答覆已決定放寬，「猜題率」百分百。顧立雄顯然深知自己是昨日新聞主角，運用一切手法把宣傳效應極大化。

顧立雄昨日表現，朝野立委幾乎一致肯定，自然是因態度客氣與理性，與同樣歷經綠營國安團隊的吳釗燮一貫鬥雞作風截然不同。

當初的綠營「頭號狀師」，乃至黨產會首任主委的顧立雄，也曾態度張牙舞爪，累積滿身仇恨值，但到金管會後卻變為低調穩重，頗得外界好評，堪稱「君子豹變」。身為優秀律師的顧立雄，顯然深諳不同身分該有不同表現，「勝訴」才是唯一，難怪能歷任多項職務，堪稱最佳斜槓人。

國軍多年未遇戰火，久之養成形式主義積習。退將出身的部長，半生媳婦熬成婆，往往已習以為常；來自民間的「外人」部長，自然感覺更強烈，也沒有「祖宗家法」包袱。新部長甚至會發現，只要不囿於某種堅持，放膽推動「減法」，整個國防領域內處處皆是可博取好評的素材。

國防部長肩負國家安全，前防長邱國正坦言兩岸狀況嚴峻，讓他每天提心吊膽睡不好，顧立雄開場秀雖博得好感，但國防部長的真考驗已接踵而來。

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