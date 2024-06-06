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刺槍術要廢了！回顧結合美日特色 走過一甲子的國軍特有戰技

中央社／ 台北6日電
1967年世界反共聯盟第一屆大會在陽明山揭幕，我國國軍在外賓前表演刺槍術。圖／聯合報系資料照片
1967年世界反共聯盟第一屆大會在陽明山揭幕，我國國軍在外賓前表演刺槍術。圖／聯合報系資料照片

國防部長顧立雄今天在立法院指出，現行國軍訓練項目有近戰格鬥基本教練，因此例如傳統刺槍突刺這類不具近戰格鬥精神、形式主義過多等項目都會取消；國軍自民國54年起、發展近一甲子的刺槍術落幕，轉為近戰格鬥。

刺槍術存廢引發多年討論，2023年4月陸軍學術雙月刊「勤練刺槍格鬥戰技精神與價值」一文指出，在冷兵器時代，兩軍對陣衝殺，槍、戟、矛等為衝鋒陷陣的利器，即使到了冷兵器與熱兵器交替之際，步槍上刺刀行白刃戰，亦能彰顯刺槍術的實戰性。

文章指出，國軍「新式刺槍術」於民國54年由張鏡宇及郭慎等人聯合研究編撰，主要是擷取日式踏步特長、美式托擊優點，融合中華民國固有槍法刺防的優點編組而成，經歷多年發展，已趨於完備。

軍聞社曾於2007年專訪郭慎指出，郭慎以美式刺槍法和張鏡宇的日式刺槍法，並與中國武術融合而成目前國軍刺槍術；其中，各式突刺法採日式，托擊法則採美式，當兩人近身時，則以擒打摔拿肉搏。

郭慎在專訪中談及刺槍術特點時指出，國軍刺槍術是將槍抱在胸前進行突刺，主要考量是東方人身材較矮小，以身體重心的轉移來發揮刺擊，基本上和美式刺槍術將槍拿在小臂上，以身材和蠻力進行壓迫有所不同。

郭慎還提到，在進行刺擊時，更要求所謂「氣、刀、體」一致，從發聲、踏步、刺出，必須一氣呵成，因此刺槍術是訓練官兵體能、提升士氣最好的方法。

至於練習刺槍術的優點，「勤練刺槍格鬥戰技精神與價值」一文指出，刺槍術戰技展示是國軍重要傳統，一方面展現精實訓練以揚軍威，另一方面則有驗收訓練成果之意。刺槍術戰技展示包括：團體刺槍、衝鋒戰鬥刺槍、對刺技巧、對刺實抗與刺槍擊破等。

不過，面對現代化科技戰場，刺槍術的實用性近年迭遭質疑，多數役男的服役經驗是淪為表演性質。國防部2023年4月曾表示，現已取消過往那種表演性質、大部隊編隊的刺槍方式，一切都是以實戰化為考量，從基本突刺、托擊，進階為雙人對刺的應用刺槍。

國防部長顧立雄今天在立法院指出，現行國軍訓練項目中已有近戰格鬥基本教練，因此凡不符合近戰格鬥概念範圍均取消，所以像是傳統突刺那種不具近戰格鬥精神項目、形式主義過多不符合戰訓本務等項目，都會加以取消。

刺槍術 國軍 國防部

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