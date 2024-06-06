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拜登政府宣布14度對台軍售 總統府：持續強化台美緊密合作

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
F-16戰鬥機執行空中巡邏任務。圖／國防部提供
F-16戰鬥機執行空中巡邏任務。圖／國防部提供

美國政府於美東時間6月5日，正式進行「知會國會」程序，將對台灣出售總價值3億美元的軍售，提供F-16型機全妥善「通用」及「專用」航材零附件，協助強化台灣自我防衛能力。總統府發言人李問今天表示，總統府感謝美國政府依照「台灣關係法」及「六項保證」，持續強化台美就國防安全的緊密合作，見證台美雙方「堅若磐石」的夥伴關係。

李問表示，本次軍售是拜登政府自2021年上任以來，第十四次對台軍售，展現美國政府對台海和平穩定的重視，也繼續落實美國對台灣的安全承諾。本次美方同意供售的航材零附件品項，有助於維持我國空軍戰機裝備妥善與消耗補充，滿足防衛作戰與戰備訓練需求。

李問表示，面對外部挑戰與多樣化的脅迫行為，台灣將穩健提升自我防衛能力，堅定捍衛民主的生活方式。同時，台灣也將持續深化與理念相近國家的夥伴關係，促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

李問 美國 軍售

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