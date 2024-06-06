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國軍「生育子女、育有子女」調查 顧立雄也被考倒

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
參謀本部人事次長劉沛智中將（中）解釋，發給官兵的調查表，「育有子女」與「生育子女」分為兩欄位，是辨別離婚與否。部長顧立雄（左）在一旁略顯尷尬。記者程嘉文／攝影
參謀本部人事次長劉沛智中將（中）解釋，發給官兵的調查表，「育有子女」與「生育子女」分為兩欄位，是辨別離婚與否。部長顧立雄（左）在一旁略顯尷尬。記者程嘉文／攝影

國防部顧立雄今天首度到立院外交國防委員會備詢，國防部幕僚顯然對輿情作足功課，配合立委的質詢，一口氣宣布多項放寬官兵生活管制的新政策，頓時在軍中基層引發好評，現場朝野立委也一致肯定。整個上午唯一堪稱意外的狀況，是立委徐巧芯拿出一份國防部先前要求官兵填寫的調查表，其中分列「生育子女」與「育有子女」兩個項目，顧立雄也當場尷尬表示，看不懂其中差別。徐巧芯說，雖然軍人工作有特殊性，但仍應一定程度導入勞動權精神。顧立雄表示認同，當場允諾會檢討。

徐巧芯說，上周她收到多起官兵投訴，表示上級發下一張「生育率調查表」，要求盡快填妥回報，結果因為基層反彈過大，在6月1日就草草停止。她問，調查表中最令人不解的是，「育有子女數」與「生育子女數」是兩個不同欄位，這到底有什麼差別？

顧立雄略顯尷尬，表示不清楚有此表格，也不曉得「育有」與「生育」差異。此時人事次長劉沛智中將解釋，這是為了區隔離婚與否。

徐巧芯說，這個答案令人傻眼，此舉不僅侵犯個人隱私，也有違反性平法令的疑慮。《就業服務法》第5條第2項第2款明訂，雇主不得要求提供非屬就業的隱私資料。她認為，儘管軍人有其特殊性，但仍應將勞動權精神導入部隊。顧立雄回答，任何統計都要合目的性，這個表格的題目與目的性似乎無法取得連結，可說用意良善但作法不適切，國防部會檢討。

徐巧芯也說，軍中具備心輔諮商資格的人力不足，目前僅旅或群級單位才有配置，即使要內擴大心輔系統的編制，恐怕也緩不濟急；建議直接額外編列經費，尋求外界輔導機構的協助。但是目前基層部隊如要向外求援，得要逐一向上呈報到旅級同意，然後才能到民間輔導機構進行諮商。徐巧芯說，應該將機制扁平化，在營級甚或連級，第一線發的主官、輔導長，發現問題就有權批准，到民間單位直接就診。顧立雄則直接回答，相當贊同此意見，會朝這方向來研擬。

立委徐巧芯質詢表示，國防部發給部隊「生育率調查表」，當中「育有子女數」與「生育子女數」是兩個不同欄位，其中到底有何差別，令人費解。記者程嘉文／攝影
立委徐巧芯質詢表示，國防部發給部隊「生育率調查表」，當中「育有子女數」與「生育子女數」是兩個不同欄位，其中到底有何差別，令人費解。記者程嘉文／攝影
國防部人事次長室近日要求基層官兵填寫「生育子女狀況統計表」，其中「育有子女」與「生育子女」是不同項目。國防部長顧立雄在備詢時被問到，一度也分不出差別。圖/立委徐巧芯辦公室提供
國防部人事次長室近日要求基層官兵填寫「生育子女狀況統計表」，其中「育有子女」與「生育子女」是不同項目。國防部長顧立雄在備詢時被問到，一度也分不出差別。圖/立委徐巧芯辦公室提供

國軍 國防部 徐巧芯 生育 顧立雄

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