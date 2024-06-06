國軍「生育子女、育有子女」調查 顧立雄也被考倒

國防部長顧立雄今天首度到立院外交國防委員會備詢，國防部幕僚顯然對輿情作足功課，配合立委的質詢，一口氣宣布多項放寬官兵生活管制的新政策，頓時在軍中基層引發好評，現場朝野立委也一致肯定。整個上午唯一堪稱意外的狀況，是立委徐巧芯拿出一份國防部先前要求官兵填寫的調查表，其中分列「生育子女」與「育有子女」兩個項目，顧立雄也當場尷尬表示，看不懂其中差別。徐巧芯說，雖然軍人工作有特殊性，但仍應一定程度導入勞動權精神。顧立雄表示認同，當場允諾會檢討。

徐巧芯說，上周她收到多起官兵投訴，表示上級發下一張「生育率調查表」，要求盡快填妥回報，結果因為基層反彈過大，在6月1日就草草停止。她問，調查表中最令人不解的是，「育有子女數」與「生育子女數」是兩個不同欄位，這到底有什麼差別？

顧立雄略顯尷尬，表示不清楚有此表格，也不曉得「育有」與「生育」差異。此時人事次長劉沛智中將解釋，這是為了區隔離婚與否。

徐巧芯說，這個答案令人傻眼，此舉不僅侵犯個人隱私，也有違反性平法令的疑慮。《就業服務法》第5條第2項第2款明訂，雇主不得要求提供非屬就業的隱私資料。她認為，儘管軍人有其特殊性，但仍應將勞動權精神導入部隊。顧立雄回答，任何統計都要合目的性，這個表格的題目與目的性似乎無法取得連結，可說用意良善但作法不適切，國防部會檢討。