國軍「生育子女、育有子女」調查 顧立雄也被考倒
國防部長顧立雄今天首度到立院外交國防委員會備詢，國防部幕僚顯然對輿情作足功課，配合立委的質詢，一口氣宣布多項放寬官兵生活管制的新政策，頓時在軍中基層引發好評，現場朝野立委也一致肯定。整個上午唯一堪稱意外的狀況，是立委徐巧芯拿出一份國防部先前要求官兵填寫的調查表，其中分列「生育子女」與「育有子女」兩個項目，顧立雄也當場尷尬表示，看不懂其中差別。徐巧芯說，雖然軍人工作有特殊性，但仍應一定程度導入勞動權精神。顧立雄表示認同，當場允諾會檢討。
徐巧芯說，上周她收到多起官兵投訴，表示上級發下一張「生育率調查表」，要求盡快填妥回報，結果因為基層反彈過大，在6月1日就草草停止。她問，調查表中最令人不解的是，「育有子女數」與「生育子女數」是兩個不同欄位，這到底有什麼差別？
顧立雄略顯尷尬，表示不清楚有此表格，也不曉得「育有」與「生育」差異。此時人事次長劉沛智中將解釋，這是為了區隔離婚與否。
徐巧芯說，這個答案令人傻眼，此舉不僅侵犯個人隱私，也有違反性平法令的疑慮。《就業服務法》第5條第2項第2款明訂，雇主不得要求提供非屬就業的隱私資料。她認為，儘管軍人有其特殊性，但仍應將勞動權精神導入部隊。顧立雄回答，任何統計都要合目的性，這個表格的題目與目的性似乎無法取得連結，可說用意良善但作法不適切，國防部會檢討。
徐巧芯也說，軍中具備心輔諮商資格的人力不足，目前僅旅或群級單位才有配置，即使要內擴大心輔系統的編制，恐怕也緩不濟急；建議直接額外編列經費，尋求外界輔導機構的協助。但是目前基層部隊如要向外求援，得要逐一向上呈報到旅級同意，然後才能到民間輔導機構進行諮商。徐巧芯說，應該將機制扁平化，在營級甚或連級，第一線發的主官、輔導長，發現問題就有權批准，到民間單位直接就診。顧立雄則直接回答，相當贊同此意見，會朝這方向來研擬。
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