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國軍待遇調漲！伙食費月基本額增518元 加班「夜點費」也將調整

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
目前各單位用餐，幾乎都已改為自助取餐。記者程嘉文／攝影
目前各單位用餐，幾乎都已改為自助取餐。記者程嘉文／攝影

國防部長顧立雄今天首度到立法院外交國防委員會備詢，一上午國防部配合放出多項與官兵福利有關的「利多」消息。除了依據「減法思維」，取消休假回報、踢正步、出國必須參團等規定外，也包括調漲待遇。首先確定會實施的是官兵主副食費，行政院已經核准，將於明年元旦上路。每月基本額度由2969元變為3487元，增518元。調漲最多的是太平島，由4779升至5947元，增加1168元。

國軍官兵伙食費包括主食（米、麵、油、鹽）與副食（肉、菜類），現行額度是本島部隊每月2969元，外離島考慮運輸成本較高，因此會加碼。本島之離島（如小琉球、綠島）每月3209元，外島（金、馬、澎）3799元，外島之離島3979元，東沙4399元，南沙4779元。

調升之後，基本主副食費增為每月3487元，本島之離島3817元，外島4617元，外島之離島4857元，東沙5437元，南沙5947元，漲幅由518元至1168元不等。

立委馬文君質疑，國軍人員加班的「夜點費」，每天只有60元，數字從民國86年至今，近30年都沒有調整。對此顧立雄回答，國防部已經提出新數字，正在和主計總處協調中，「幅度還滿大的」。

去年10月，國防部就在立院證實，行政院已經同意，於114年調高主副食費。不過當時核定的基本額度是3388元，南沙是5850元。如今的新數字，比當時高了99至97元。顯示食材漲幅實在太高，迫使行政院與國防部決定，在新政策上路之前就先加碼。

國防部 行政院 額度

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