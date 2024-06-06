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顧立雄：共軍進入12浬領空等 可下令國軍行使自衛權

中央社／ 台北6日電

國防部顧立雄今（6）日表示，共軍攻擊國軍在航機艦、設施，或共軍攻擊台灣本島、外離島，或未經許可進入12浬領空、領海，就可以下令國軍行使自衛權，並依比例進行自衛反擊。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告業務概況，並備質詢。這是顧立雄擔任國防部長後，首次列席立法院外交及國防委員會。國民黨立委黃仁、王鴻薇質詢關切國軍「第一擊」與自衛權的定義。

顧立雄指出，只有共軍對台灣發動第一擊，國軍行使的是自衛權。因此，只要共軍攻擊在航機艦、設施、攻擊台灣本島、外離島，以及任何飛航實體未經許可進入12浬領空、領海，就可以下令行使自衛權，並依比例進行自衛反擊。

王鴻薇質詢，中共近日舉行「聯合利劍2024A」圍台軍演，軍方何時得知此訊息，以及軍方評估今年內是否會有後續「B、C、D」軍演。

顧立雄表示，他無法對外說明軍方何時得知中共將軍演，但會針對徵候等跡象去預判；另外，國軍都能掌握中共動態，但沒有辦法排除（共軍再對台軍演），會密切注意情況。

王鴻薇並質疑，為何顧立雄在國防部應對中共軍演的作戰會議僅停留5分鐘。顧立雄還原現場並說明，國防部在當天上午7時30分召開作戰敵情會報，中共在會報期間宣布演習，當時他立刻下令開設應變中心，並在應變中心聽取敵情狀況後，相關處置措施由參謀總長梅家樹上將處置。

顧立雄答詢民進黨立委沈伯洋的質詢時也提到，國防部長應該專注於政策、戰略與建軍整體評估；戰略層級以下的作戰與戰術層級，則交由參謀總長負責。依照國防組織法規定，組織三軍是總長的職責，但是在戰略層級以上事務，他會跟總長一起討論執行。

共軍 國防部 顧立雄

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