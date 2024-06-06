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取消出國跟團規定！顧立雄首答詢 減法思維降國軍負擔

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國防部長顧立雄（中）今天到立法院備詢。記者邱德祥／攝影
國防部長顧立雄（中）今天到立法院備詢。記者邱德祥／攝影

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「希望國防部顧立雄能減低國軍許多無效的行政負擔！」民進黨立委沈伯洋6日質詢第一次備詢的顧立雄，顧立雄回覆表示，會取消黃埔校慶的踢正步與國軍出國跟團規定，以減法降低國軍負擔。但綠委洪申翰提醒，要分級管理國軍涉密人員。國民黨立委陳永康則建議，逐年增加國防大學預算，以留住人才。

取消軍官出國跟團

沈伯洋表示，以他過去訪談國軍的相關紀錄顯示，國軍弟兄對於很多形式主義的業務感到負擔沉重，外加我國面臨共軍威脅，行政加戰備壓力相當大，也導致許多國軍基層自戕，呼籲顧立雄要幫國軍減少行政負擔，對此，顧立雄承諾，包括未來黃埔軍校將取消踢正步，還有取消國軍放假定期回報的規定。

「以後國軍也可以出國自由行！」顧立雄表示，許多行政問題如果碰到，他會設法以「減法思維」處理，降低國軍的負擔。但洪申翰提醒，放寬出國規定不代表管理鬆懈，國防部應該加強事前或事後管理，顧立雄表示，官兵離營前會進行反滲透的宣導，也會按照接觸機密等級分級管理國軍，讓管理更有效率。

國民黨立委徐巧芯則指出，國軍近日對基層官兵調查生育狀況的目的為何？國防部官員回應說，是為了希望調查國軍是否有離婚的狀況，但徐巧芯質疑，這樣調查軍人個人隱私，是否違反《勞基法》與《就業服務法》？顧立雄承認，如此調查確實不合理，會研議取消。

加強國防大學投資

洪申翰與沈伯洋同時問到國防部長與參謀總長的分工，洪申翰呼籲國防部長要像球隊經理，幫國軍進行有效資源管理，而參謀總長是教練，負責戰術應用。對此，顧立雄表示，依法國防部長就是專注在軍政與軍備，軍令就會交給參謀總長，他會專注在戰略與建軍整體評估，戰略也會與參謀總長討論。

陳永康則說，國軍人才需要更多投資，包括增加傳譯人員、增加英語化、普及化的訓練，而國防相關大學的預算加起來1年27億，不只比不過海洋大學的30億，還要參加教育部評鑑，卻又不能參加教育部的高等教育深耕計畫，他呼籲國防部逐年增加國防大學預算，顧立雄也允諾會研議。

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