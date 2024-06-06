于北辰稱內鬥內行 黃奕炳酸：退伍很快學會給人戴紅帽

陸官學指部前指揮官于北辰因上網反應未收獲黃埔百年校慶邀請函，遭網友議論。于北辰今（6）日又和陸軍前副司令黄奕炳為此隔空交火，于指批評他的人是內鬥內行，只讓他們看到了當年的國共內戰，黃埔軍隊是怎麼被共產黨吃掉；黄奕炳則說，于北辰退伍很快就學會給人家戴紅帽子的本事。

于北辰今在臉書貼文表示，近日一張詢問邀請函，引起軒然大波，扯東扯西，「某幾家媒體」「某些人」「某報」捕風捉影、煽風點火，一群魑魅魍魎，化身酸民，張牙舞爪，滿口汙穢、內鬥內行，只讓他們看到了當年的國共內戰，黃埔軍隊是怎麼被共產黨吃掉，現在已經是民主台灣，還在用黨國時代的方式，來排除異己、黨同伐異。

筆名黄埔的黄奕炳今晨也透過臉書社群以「給于北辰議員的一封信」為題發文表示，對于北辰向母校索取百年校慶紀念活動的邀請函，引起網路的口水論戰，有些人甚至以粗鄙的言詞攻擊你，他個人深表同情，也對于北辰爭取返校參加校慶活動，自稱是為了教育學弟妹們反共和效忠國家，立意甚佳。

但黄奕炳話鋒一轉表示，相較于北辰近年來悖離校訓的言行，有此動機，令人汗流浹背，至為驚駭。

也曾擔任過陸軍官校學指部指揮官的黄奕炳說，他離開學指部指揮官一職後，從未因為此一身分受邀返校參加校慶。

黄奕炳表示，官校教他們反共，以前是因為中國共產黨實施一黨專政，發動三反、五反、三面紅旗、文化大革命，發生天安門事件，當年搞得大陸民不聊生，民怨沸騰。現在我們反共，則是因為彼此政治體制的差異，且中共解放軍動輒機艦圍台，以武力恫嚇台灣地區同胞，傷害台灣同胞的感情。但母校從來沒有教育他們去反對中國或仇視中國。

黃奕炳向于北辰說，于可能已經忘記，官校也教導反對台獨，因為根據「中華民國憲法」，海峽兩岸無論就血緣或歷史文化，都同屬一個中國，兩岸的人民都是血濃於水的同胞，絕對不是敵人。就法理和血緣而言，我們就是中國，除非精神錯亂，否則要如何去反自己、去恨自己？

他表示，近來于北辰迎合某些意識形態掛帥的媒體，不僅僅反共，而且是強烈的反中、仇中，甚至不顧事實，刻意去扭曲、醜化大陸人、事、物，製造兩岸人民的仇恨，拉開彼此的鴻溝。他質疑于北辰：「師訓弗諼」。他們向于喊話，「你做到了嗎？」而這也是學長、學弟妹們不能諒解于北辰的主要原因所在。

黃奕炳向于北辰喊話說，稱于北辰的學習能力很強，很快就學會給人家戴紅帽子的本事。眾所周知，退伍軍人、包含退將，都是受過最強、最深反共教育的一群，絕對大多數是效忠中華民國的。但，是什麼原因逼使這群最反共的人，在暮年之際，冒著被中共清算，被他們政府扣帽子、查水表的危險，選擇去大陸的？

黃奕炳說，一個對退伍軍人窮追猛打、極盡羞辱之能事，甚至背信棄義，藉故猛砍其退休俸的政府，對反對黨、異議者「割喉割到斷」、發動網軍1450全面霸凌的政黨，如何能收攏人心、阻止被打壓、被霸凌者另尋慰藉的出路？當權者為何從來沒有認真、謙卑的去反省、檢討過？

黃奕炳向于北辰喊話說，于退伍時，他曾義憤、惋惜的替于打抱不平。當時他覺得于是一個鐵錚錚、值得尊敬的漢子。但于北辰近年來的表現，尤其是一些違背常識、背棄人權與民主理念的認知，讓我瞠目結舌，無法認同，羞於與于同出一個校門。

黃奕炳表示，他要給于北辰良心建議：上談話性節目，眾所矚目，請務必針對可能談論的主題，做充分的準備，再三查證，言必有據，千萬不要過分依賴、信任電視台或本身的小編們為你準備的談資，他們的淺薄與疏忽，極可能讓你成為全世界嘲笑的對象（事實上已經發生）。特別是別為了政治或經濟上的利益，背叛母校所授信仰和價值觀。否則，于北辰為此受到傷害，固然是咎由自取，但陸軍官校的教育目標和教育素質受到質疑，則是千千萬萬黃埔人不可承受之重，不得不慎。