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影／美國派不派兵保台 顧立雄：台灣首要提升自我防衛能力

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國防部長顧立雄（右）今天到立法院備詢。記者邱德祥／攝影
國防部長顧立雄（右）今天到立法院備詢。記者邱德祥／攝影

美國總統拜登近期接受《時代雜誌》專訪時指出，他不排除動用美國武力保護台灣的可能性。國防部顧立雄今（6）日表示，拜登談話彰顯台灣的重要性，而台灣首要的是提升自我防衛能力，他也說明，台美之間軍事的合作，很多部分是只能做不能說。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告業務概況並備質詢。顧立雄會前接受媒體聯訪，被詢問有關拜登已數度表態願意出兵保台，但最近一次好像不像之前四次那麼肯定，顧立雄表示，從過去脈絡上來看拜登這些談話，主要是彰顯台灣的重要性，台海的和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的要素，這是最大的重點，台灣首要的是強化自我防衛能力，自我防衛能力提升、加入美國印太戰略形成有效嚇阻的一環，這個是國防部的重點，所以主要還是強化自我防衛能力的決心。

台美國防產業論壇在台北舉行，美方有近30家美國國防承包商組成的代表團來台與會，媒體關切是否會對國防部的對美軍購等建案有所影響，顧立雄表示，這個是由台灣的國防產業協會所邀請，這是民間產業之間的論壇，看有沒有辦法形成國防產業之間的合作，這跟國防部的軍購案或是相關的建案，是沒有關係的。至於有沒有接到美國在台協會的電話，顧立雄笑著說，沒有接到AIT電話，只是在說明，台美之間軍事的合作，很多部分是只能做不能說。

國防部長顧立雄（右）今天到立法院備詢。記者邱德祥／攝影
國防部長顧立雄（右）今天到立法院備詢。記者邱德祥／攝影

國防部 美國在台協會 顧立雄

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