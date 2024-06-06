總價3億美元！美國宣布出售我F-16零件 可望1個月後生效

國防部今（6）日上午發布新聞稿宣布，美國政府於美東時間6月5日知會國會，將出售我國總價值3億美元的F-16戰鬥機航材零件，可望在1個月後正式生效。全案包括全妥善「通用」及「專用」航材零附件，數額各為2.2億美元與8000萬美元。

今天國防部長顧立雄到立院業務報告，當中也提及，國軍為強化戰鬥持續力，已調升糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量，並持續編列預算採購零附件，維持F-16等四種機種「戰時全妥善」，

新聞稿表示，面對中共企圖以灰色地帶常態化侵擾方式，壓迫我海空域訓練空間與反應時間，亦限縮我自衛反制權利；本次美方同意供售之航材零附件品項，有助於維持我空軍戰機裝備妥善與消耗補充，滿足防衛作戰與戰備訓練需求，以確保我傳統戰力之不墜。美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表示誠摯感謝。