拜登再提出兵護台 顧立雄：強化自我防衛能力

美國總統拜登近期接受《時代雜誌》（TIME）專訪時指出，他不排除動用美國武力保護台灣的可能性。國防部長顧立雄今（6）日表示，拜登談話彰顯台灣的重要性，而台灣首要的是提升自我防衛能力。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告業務概況，並備質詢。顧立雄進入會議室前接受媒體聯訪，被詢問有關拜登近期表示不排除動用武力保護台灣，而再之前已4度表態願意出兵保台。

顧立雄表示，從過去脈絡上來看拜登這些談話，都彰顯台灣的重要性，也就是台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的最大重點要素，台灣首要的是強化自我防衛能力，加入美國印太戰略形成有效嚇阻的一環，這個是國防部的重點，所以主要還是強化自我防衛能力的決心。

近兩年因中共襲擾，國防部要求各單位正、副主官不得同時離營，顧立雄昨天表示，指揮機制已累積經驗，經縝密研討決定即日起將各級正副主官留值的規定恢復常態，以兼顧各級幹部對家庭的照顧；媒體關切是否為「邱規顧未隨」。

顧立雄表示，這個部分，其實在前國防部長邱國正任內就已經開始檢討了，所以他只是在經過跟參謀本部再討論，就回歸到突發狀況處置規定，本來民國112年就已經有這樣的規定，相關的各級應處能力都已經有所提升，所以參謀本部也同意恢復到112年的規定，所以沒有什麼「隨不隨」的問題。

針對全社會防衛，顧立雄表示，軍事作戰的韌性，不是單純國防部本身的事情，事實上就是全社會防衛韌性，也就是說不管是電力供應、能源供應、通信韌性、醫療韌性等，這些都要跨部會來做，這樣才能真正達到全社會防衛，在作戰時期才能加強作戰韌性。

台美國防產業論壇今天在台北舉行，美方有近30家美國國防承包商組成的代表團來台與會，媒體關切是否會對國防部的對美軍購等建案有所影響。

顧立雄說，這個是由台灣的國防產業協會所邀請，這是民間產業之間的論壇，看有沒有辦法形成國防產業之間的合作，這是民間的交流，這個跟國防部的軍購案或是相關的建案，是沒有關係的。

至於有無接到美國在台協會（AIT）的電話，顧立雄說，沒有接到AIT電話，只是在說明，台美之間軍事的合作，「我想很多部分是只能做不能說」。