快訊

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

高雄人哭！晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍休假不必回報、不踢正步 顧立雄新上任採「減法」思維

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
新任國防部長顧立雄今天首度到立院外交國防委員會備詢，立即拋出多項管理方面鬆綁的規定。圖／聯合報系資料照片
新任國防部長顧立雄今天首度到立院外交國防委員會備詢，立即拋出多項管理方面鬆綁的規定。圖／聯合報系資料照片

新任國防部顧立雄今天首度到立院外交國防委員會備詢，立即拋出多項管理方面鬆綁的規定。顧立雄說，自己的想法是專注戰訓本務，其他東西可以採「減法」方式處理，過於形式主義的東西就會取消。例如未來國軍包含軍校生，將不再踢正步；刺槍術也要改革，取消傳統的「突刺」方式；官兵休假期間必須每天回報平安的規定，也改為有事情再回報即可。

顧立雄回答立委沈伯洋質詢時說，6月16日的黃埔百年校慶，他認為校慶還是以學生為主題，因此取消原本陸軍六個聯兵旅各派一個連的規定。至於踢正步問題，今年校慶已經訓練好幾個月，他尊重邱國正部長的決定，但以後以齊步為主，不再踢正步。

沈伯洋問及，刺槍術常被外界質疑不符現代戰場需求。顧立雄回答，國防部會檢討近戰格鬥方式，傳統「突刺」方式的刺槍術，已經不符合，會予取消。另一項常被官兵詬病的，休假期間仍須每日回報平安。顧立雄也明確說，將會廢除回報，改為離營前進行宣教即可。

顧立雄並說，總體而言自己會用減法方式檢討，關鍵是專注戰訓本務，至於太過形式主義的東西會取消掉。至於和參謀總長的分工，在「作戰」與「戰術」層級會交給總長，至於「戰略」層級以上，會與總長一起討論，建立戰略構想。

刺槍術 國防部 顧立雄

延伸閱讀

正副主官不必至少一人在營 顧立雄否認「邱規顧不隨」

「文人防長」明赴立院委員會報告 徐巧芯：讓大家知道顧立雄有沒有料

藍白圍攻王義川質疑政府監控人民 沈伯洋稱意在NCC人事案

文人部長首遇共軍軍演未下指裁示？ 國防部澄清

相關新聞

國軍休假不必回報、不踢正步 顧立雄新上任採「減法」思維

新任國防部長顧立雄今天首度到立院外交國防委員會備詢，立即拋出多項管理方面鬆綁的規定。顧立雄說，自己的想法是專注戰訓本務，...

影／美國派不派兵保台 顧立雄：台灣首要提升自我防衛能力

美國總統拜登近期接受時代雜誌專訪時指出，他不排除動用美國武力保護台灣的可能性。國防部長顧立雄今天表示，拜登談話彰顯台灣的...

拜登政府第14度宣布對台軍售 外交部：歡迎並感謝

外交部今宣布，已收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值約3億美元的F-16型機全妥善「通用」...

總價3億美元！美國宣布出售我F-16零件 可望1個月後生效

國防部今天上午發布新聞稿宣布，美國政府於美東時間6月5日知會國會，將出售我國總價值3億美元的F-16戰鬥機航材零件，可望...

正副主官不必至少一人在營 顧立雄否認「邱規顧不隨」

新任國防部長顧立雄下令，全軍主官留值恢復常態，解除正、副主官不得同時休假或離營的禁令，改掉前部長邱國正的規定，被解讀為「...

細說幽靈機／F-4戰機曾是越戰主力 幽靈對決米格戰績卻各說各話？

「細說幽靈機」系列曾提及F-4戰機是「五大三粗醜飛機」，且越戰期間，美軍損失528架幽靈機。幽靈機與北越米格機對決，雙方各自宣稱勝利，說法出入很大。 美方空軍統計，F-4擊落107.5架敵機，包括66架MiG-21，被擊落33架。美國海軍擊落43架米格，被擊落8架。越南方面宣稱MiG-17、MiG-19、MiG-21總共損失131架，約半數遭到幽靈的毒手；最常與美軍F-4爆發空戰的MiG-21，贏得103比54的勝利。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。