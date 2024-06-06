國軍休假不必回報、不踢正步 顧立雄新上任採「減法」思維

新任國防部長顧立雄今天首度到立院外交國防委員會備詢，立即拋出多項管理方面鬆綁的規定。顧立雄說，自己的想法是專注戰訓本務，其他東西可以採「減法」方式處理，過於形式主義的東西就會取消。例如未來國軍包含軍校生，將不再踢正步；刺槍術也要改革，取消傳統的「突刺」方式；官兵休假期間必須每天回報平安的規定，也改為有事情再回報即可。

顧立雄回答立委沈伯洋質詢時說，6月16日的黃埔百年校慶，他認為校慶還是以學生為主題，因此取消原本陸軍六個聯兵旅各派一個連的規定。至於踢正步問題，今年校慶已經訓練好幾個月，他尊重邱國正部長的決定，但以後以齊步為主，不再踢正步。

沈伯洋問及，刺槍術常被外界質疑不符現代戰場需求。顧立雄回答，國防部會檢討近戰格鬥方式，傳統「突刺」方式的刺槍術，已經不符合，會予取消。另一項常被官兵詬病的，休假期間仍須每日回報平安。顧立雄也明確說，將會廢除回報，改為離營前進行宣教即可。

顧立雄並說，總體而言自己會用減法方式檢討，關鍵是專注戰訓本務，至於太過形式主義的東西會取消掉。至於和參謀總長的分工，在「作戰」與「戰術」層級會交給總長，至於「戰略」層級以上，會與總長一起討論，建立戰略構想。