正副主官不必至少一人在營 顧立雄否認「邱規顧不隨」

新任國防部長顧立雄下令，全軍主官留值恢復常態，解除正、副主官不得同時休假或離營的禁令，改掉前部長邱國正的規定，被解讀為「邱規顧不隨」。顧立雄今強調，相關規定在邱國正部長時代就已經開始研究，認定國軍指揮機制已有足夠經驗，足以因應狀況，並沒有「邱規賴不隨」

顧立雄今天首度以國防部長身分到立院外交國防委員會進行業務報告。在前一天，國防部釋出兩項事關官兵福利的「利多」消息：一是終止近兩年因為共軍擾台，各單位正副主官至少一人必須留值營區的規定；二是研擬開放官兵申請以自由行身分出國，不必非要參加旅行團。

顧立雄在立院接受媒體訪問時，強調並沒有「邱規賴不隨」，相關規定在邱國正部長時代就已經開始研究，認定國軍指揮機制已有足夠經驗，足以因應狀況，因此回歸112年頒訂的「經常戰備時期突發狀況處置規定」執行。至於開放自由行方面，國防部還是會有配套措施，例如對人員進行事前宣教等。

另外，美國拜登總統受訪時提及協助防衛台灣，但對是否派兵赴台不願回答，外界認為等於類似對待烏克蘭，將會提供援助，但不會實際派兵參戰。媒體詢問顧立雄對此的看法？顧表示，最重要的還是提升自己的防衛能力。

顧立雄也說，軍事作戰的韌性，本就不只是國防部的事情，他在國安會時代就籌劃加強「全社會防衛韌性」。例如電力、能源、通信、醫療等方面的韌性，這些都要跨部會來做，才能真正達到全社會防衛，在作戰時期加強韌性。