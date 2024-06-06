國軍人員出國不必再跟團 國防部有條件開放自助旅行

過往軍人出國無法自助旅行僅限跟團，目的是防範洩密。國防部已頒布出國規定修正案，正式開放自助旅行，但須檢附行程規劃表，詳述行程、航班及住宿飯店證明等；若跟團則須檢附旅行社契約書正本、行程表。

以前軍人出國僅限跟團，實務上造成官士兵旅行不便，也有官兵為自助旅行，雖然跟團但「中途脫隊」，防不勝防。

國防部昨天頒布「國軍人員出國業務作業規定」修正案，並開放自助旅行，但必須檢附行程規劃表，詳述出國行程和航班路線、住宿地點。回國後應繳交護照影本（蓋出入境章戳）或出返國登機證、機場申請的出入境證明文件等，及住宿飯店證明；如果跟團必須檢附旅行社契約書正本、行程表。

民進黨立委洪申翰在臉書表示，強制綁旅行團才能出國的規定，名目上是為了保護安全與防止洩密，但實際執行起來卻是「事前無管理、當下無強制、事後無稽查」，管理效果極低，都是相當形式主義的行政作業而已。

他提到，過去幾十年來，所有國軍、軍校老師、軍職醫護、甚至連國防醫學院裡教學與軍事機密完全無關科目的老師、行政人員，出國都被強制要求跟團，連參加國際學術研討會都有困難，被這個規定管制的人數，可能多達18萬人。