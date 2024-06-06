拜登不排除動用美軍軍力 白宮重申一中政策沒變

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國家安全顧問蘇利文。路透社
白宮國家安全顧問蘇利文。路透社

美國總統拜登接受時代雜誌專訪說，若中方入侵台灣，不排除動用美國軍力來應對；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）4日在飛往法國的總統專機空軍一號表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，也會持續執行。

美國總統拜登出訪法國，準備參加諾曼第登陸80周年紀念活動，蘇利文在前往法國的班機上接受隨行媒體訪問。

拜登接受時代雜誌（TIME）專訪表示，美國不尋求台灣獨立，若中方試圖片面改變現狀，美國也不會不防衛台灣；拜登說，不排除要動用美國的軍事力量，這和派遣陸、海、空軍力到台灣有明顯差別。

媒體詢問拜登的最新說法是否代表美國政策變化，蘇利文說，政策沒有改變，美國依然信守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，也會持續執行下去。

蘇利文表示，拜登是直率的人，當被問到這個假設性的問題，拜登給了回應，拜登一貫且強調突出美國的政策沒有改變。

但蘇利文並未進一步解釋拜登所謂的美國軍力或者相關計畫。

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