拜登不排除動用美軍軍力 白宮重申一中政策沒變
美國總統拜登接受時代雜誌專訪說，若中方入侵台灣，不排除動用美國軍力來應對；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）4日在飛往法國的總統專機空軍一號表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，也會持續執行。
美國總統拜登出訪法國，準備參加諾曼第登陸80周年紀念活動，蘇利文在前往法國的班機上接受隨行媒體訪問。
拜登接受時代雜誌（TIME）專訪表示，美國不尋求台灣獨立，若中方試圖片面改變現狀，美國也不會不防衛台灣；拜登說，不排除要動用美國的軍事力量，這和派遣陸、海、空軍力到台灣有明顯差別。
媒體詢問拜登的最新說法是否代表美國政策變化，蘇利文說，政策沒有改變，美國依然信守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，也會持續執行下去。
蘇利文表示，拜登是直率的人，當被問到這個假設性的問題，拜登給了回應，拜登一貫且強調突出美國的政策沒有改變。
但蘇利文並未進一步解釋拜登所謂的美國軍力或者相關計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言