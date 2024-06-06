國防部將開放 官兵自由行出國

立委洪申翰昨晚在臉書宣布，自己日前質詢，應該開放國軍官兵出國旅遊可以自由行，不必強制跟團。昨天收到國防部告知，這項規定終於要鬆綁。他為此要感謝邱國正、顧立雄兩位前後任部長，這是軍隊文明管理的重要里程碑。

洪申翰說，過去所有國軍官兵，包含軍校師生與行政人員，若要出國旅遊，都被強制要求，必須跟旅行團。這使得一些任教於軍校的老師，要到海外參加學術研討會，都有困難。這種規定名目上是為保護安全與防止洩密，實際執行面卻是「事前無管理、當下無強制、事後無稽查」，大家都知道管理效果極低，只是形式主義的行政作業而已。為了應付規定，很多人便呈報假的契約書與行程表。這種無效管理手段，最後只懲罰到守法的軍人。

洪申翰表示，今年3月他向時任國防部長邱國正提出質詢，要求鬆綁無效的管理作法，保障官兵出國旅遊的權益，得到邱國正初步的正面回應。此後他的辦公室團隊和國防部開了好幾次會，建議國防部參考國安局、中科院的作法，使用更有效的保安與機密管制方式，不要再用無效手段困擾大家。昨天接獲國防部告知，國防部將在原有「團體旅遊」外，新增「自助旅遊」相關規定，同時為了保障國軍人員安全，也納入外交部、衛生福利部疾病管制署的旅遊建議指標。