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國軍將導入無人化、人工智慧
國防部長顧立雄今將首次赴立法院外交國防委員會備詢，國防部業務報告指出，國軍將導入無人化及人工智慧，強化防衛作戰韌性。顧立雄昨也宣布，過去兩年各部隊正、副主官因應共軍擾台，必須隨時維持一人留守，規定即日起取消，恢復常態，讓幹部兼顧家庭，有利人才長留。
國防部送交立院的業務報告書對大陸稱呼仍為「中共」，並未像某些部會稱呼「中國」，內容包括恢復義務役、美國重新提供軍事援助等過去一年重要政績，也專注在軍備領域。
國防部報告指出，國軍已調升戰備存量，並持續編列預算採購零附件，維持Ｆ-16等機種「戰時全妥善」確保整體戰力，海空戰力提升特別預算產製的九種飛彈，預計一一五年度完成，迄今進度正常；依據俄烏戰爭、以哈衝突啟示，將導入無人化及人工智慧，但並未提及具體方式。至於美國軍售交貨延宕部分，報告未提及。
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