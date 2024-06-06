美學者：美應出動海岸防衛隊 反制陸侵台水域

中國大陸持續推進「灰色地帶」策略，動員海上民兵、漁船和海防船艦前往爭議水域，逐步增加實質控制並避免引爆軍事衝突；美國海軍戰爭學院中國海事研究所主任夏曼四日出席眾議院聽證會時建議，海岸防衛隊比軍艦更不易使局勢升級，華府應考慮出動海岸防衛隊反制北京非傳統武力使用。

夏曼在書面證詞中說，「中共對台灣的灰色地帶行動正在迅速升級」，如中國一艘快艇今年二月越界闖入金門海域遭台灣海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀二死，最近一次則是上周兩艘小型艦艇進入金門以南限制水域。他說，台灣關係法範圍未納入台灣離島，美國也不承認台灣「禁止和限制水域」的主張，大陸對台灣相關水域執法行動除了對台施壓，也減少美國作出反應的可能性。

夏曼建議，美軍必須更直接協助盟友捍衛海上權利，他主張出動美國海岸防衛隊。相對於美國海軍，海防隊政治敏感性較低。承平時期，海防隊在國土安全部轄下負責執法巡邏任務、打擊走私、非法捕魚等犯罪，同時偵測並破壞恐怖攻擊，另也參與海上搜救和移民執法行動。