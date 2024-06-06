新聞眼／台海若開戰…拜登用詞迂迴轉折

美國總統拜登接受時代雜誌訪問，又面對是否出兵捍衛台灣的「考古題」。不像過去四次般簡短肯定，這次態度顯得模糊些，對是否直接出兵介入台海戰事的用詞更是迂迴轉折。實際上，拜登更像是回到美國對台政策的基本立場，維持「戰略模糊」，並交替對北京和台北使用警告和再保證。

拜登二○二一年執政初期，從信守對台承諾到明言將出兵捍衛遭北京侵略的台灣，被質疑美國已改變長期的模糊立場，走向明確承諾保衛台灣安全的戰略清晰，但從時代雜誌釋出的逐字稿來看，這次拜登有備而來。

首先，記者要求拜登說明過去幾度說要「動用美國軍隊保衛台灣」是否意謂「派兵上台灣」時，拜登說要看狀況，還提及向習近平重申遵循美國歷任總統的做法。他接著說：「美國不尋求台灣獨立，若中方片面改變台海現狀，美國也不會不防衛台灣。」

拜登的「不會不防衛台灣」，已無過去幾次發言的主動明確，還加上「中方片面改變現狀」的但書，回到美國「不支持台灣獨立，反對兩岸任一方片面改變現狀」的長期政策。

對於是否派兵上台灣、是否從美軍在印太盟國的基地發動打擊？拜登的回答更耐人尋味。他說，不排除動用美國的軍事力量，但又說「這和派陸海空部隊（到台灣），有明顯區別（distinction）。」

拜登這段談話完全呼應俄羅斯侵略烏克蘭這兩年的美國立場；美國對烏克蘭出錢出軍力，但就是不出兵到烏克蘭參戰。美國很清楚自己角色與利益在「協助防衛烏克蘭」與「防止自己直接與俄羅斯發生衝突」，有一道「明顯區別」的紅線，美國絕對不會讓自己跨越，捲入衝突。

烏克蘭處境也不排除是未來台灣的挑戰。不過，拜登雖沒說明派兵介入台海衝突的必要條件，也沒完全排除可能，回到過去戰略模糊的基本盤。

華府目標很清楚，既要避免北京無端攻擊台灣，也要避免台灣採取獨立魯莽行動，且美國始終要掌握最大主動權，可直接判斷某方行為是否跨越紅線，再選擇警告重於保證或保證多於警告的應對之道，以便在號稱維持區域穩定槓桿中，讓「美國利益」極大化。