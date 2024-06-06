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新聞眼／台海若開戰…拜登用詞迂迴轉折

聯合報／ 華盛頓記者張文馨
美國總統拜登接受外媒專訪時對是否直接出兵介入台海戰事的用詞迂迴轉折。美聯社
美國總統拜登接受外媒專訪時對是否直接出兵介入台海戰事的用詞迂迴轉折。美聯社

美國總統拜登接受時代雜誌訪問，又面對是否出兵捍衛台灣的「考古題」。不像過去四次般簡短肯定，這次態度顯得模糊些，對是否直接出兵介入台海戰事的用詞更是迂迴轉折。實際上，拜登更像是回到美國對台政策的基本立場，維持「戰略模糊」，並交替對北京和台北使用警告和再保證。

拜登二○二一年執政初期，從信守對台承諾到明言將出兵捍衛遭北京侵略的台灣，被質疑美國已改變長期的模糊立場，走向明確承諾保衛台灣安全的戰略清晰，但從時代雜誌釋出的逐字稿來看，這次拜登有備而來。

首先，記者要求拜登說明過去幾度說要「動用美國軍隊保衛台灣」是否意謂「派兵上台灣」時，拜登說要看狀況，還提及向習近平重申遵循美國歷任總統的做法。他接著說：「美國不尋求台灣獨立，若中方片面改變台海現狀，美國也不會不防衛台灣。」

拜登的「不會不防衛台灣」，已無過去幾次發言的主動明確，還加上「中方片面改變現狀」的但書，回到美國「不支持台灣獨立，反對兩岸任一方片面改變現狀」的長期政策。

對於是否派兵上台灣、是否從美軍在印太盟國的基地發動打擊？拜登的回答更耐人尋味。他說，不排除動用美國的軍事力量，但又說「這和派陸海空部隊（到台灣），有明顯區別（distinction）。」

拜登這段談話完全呼應俄羅斯侵略烏克蘭這兩年的美國立場；美國對烏克蘭出錢出軍力，但就是不出兵到烏克蘭參戰。美國很清楚自己角色與利益在「協助防衛烏克蘭」與「防止自己直接與俄羅斯發生衝突」，有一道「明顯區別」的紅線，美國絕對不會讓自己跨越，捲入衝突。

烏克蘭處境也不排除是未來台灣的挑戰。不過，拜登雖沒說明派兵介入台海衝突的必要條件，也沒完全排除可能，回到過去戰略模糊的基本盤。

華府目標很清楚，既要避免北京無端攻擊台灣，也要避免台灣採取獨立魯莽行動，且美國始終要掌握最大主動權，可直接判斷某方行為是否跨越紅線，再選擇警告重於保證或保證多於警告的應對之道，以便在號稱維持區域穩定槓桿中，讓「美國利益」極大化。

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