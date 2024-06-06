「助台自我防衛說」 黃奎博：拜登仍戰略模糊

美國總統拜登接受時代雜誌專訪表示，美國不尋求台灣獨立，如果中國試圖片面改變現狀，美國也不會不防衛台灣；淡大國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，拜登已多次公開說會防衛台灣，但如果被解讀成美國會來幫台灣打解放軍就有點過頭。政大外交系教授黃奎博也說，拜登的說法仍在美國戰略模糊範圍之內。

黃介正指出，拜登的講話與過去的態度基本是一致的，拜登認為台灣若被中共片面改變現狀、對台動武，美國必然會有軍事反應，但這個軍事反應不會特別明確說明是什麼、會不會派兵到台灣本島上。

黃介正表示，美國協助台灣自我防衛應該是包括提供武器裝備、通訊情報，這也是協助台灣自我防衛；但如果把「協助台灣自我防衛」縮短成「協防」，就會讓人認為美軍要來跟台灣並肩作戰，或者是幫我方教訓解放軍，這些都不在拜登的講話的意涵。

黃奎博說，拜登這次說美國的選項之一是動用武力保護台灣，並沒有說一定會動用武力，這要看當時台海情況而定，如果因台獨而起的兩岸武裝衝突，是否會動用武力介入就難說了。他認為拜登所言仍不離戰略模糊範圍，且動用武力是指運送軍火、協助警戒或直接參戰？都在未定之天。

國民黨立委賴士葆認為，拜登講話與今年美國總統大選有關，且應與美國前總統川普曾言「如果大陸打台灣，要轟炸北京」言論有關，我方不應被拜登、川普的政治語言沖昏頭，避免兩岸戰爭才是重點。國民黨立委洪孟楷表示，兩岸擦槍走火縱然美方出兵協助，但戰場在台灣，受苦是台灣人民；美中強權對抗，兩岸應往和平方向溝通與邁進。

外交部對拜登挺台言論表示誠摯歡迎與感謝，強調我國將堅定捍衛台灣自由、民主與安全，持續提升自我防衛能力，並與美國等理念相近國家深化合作，共同確保台海現狀及以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的和平、穩定與繁榮。

賴籲北京 共同肩負維護和平責任

賴清德總統指出，台灣一貫政策立場是致力維持台海現狀。他說，作為國際社會負責任的成員，會竭力維護台海和平穩定，台灣願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，也呼籲中國應與台灣共同肩負維護和平的責任。

國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨絕對不希望台灣變成全世界最危險的地方，國民黨對台灣安全戰略提出雙Ｄ戰略建言，除了保衛台灣，還要能緩和氣氛、交流、對話。

陸促華府 停止向台獨發錯誤訊號

大陸外交部發言人毛寧昨敦促美方，恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報、不支持台獨的承諾，停止武裝台灣，停止以任何方式向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。

毛寧昨在例行記者會上回答相關提問時重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。她表示，任何施壓和威脅都絲毫動搖不了中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，「台海的真正現狀就是兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，如何解決台灣問題是中國人自己的事情。」