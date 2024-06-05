邱規顧未隨…國防部長顧立雄下令 全軍主官留值恢復常態

美軍緝捕賓拉登的海神之茅行動中，因任務中的意外而曝光的UH-60X，在實戰經驗豐富的黑鷹家族中格外引人矚目。從越戰開始的空中機動作戰，特戰的快進快出特性，也早就不少為此類兵力投射而生的載台。除了UH-60黑鷹家族，還有哪些旋翼機的特殊構型，是因應特種作戰而生的呢？

2024-06-05 12:26