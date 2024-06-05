快訊

法人就愛這檔ETF 連兩日拿逾百億資金力捧

華南雲雨區東移影響 2縣市慎防瞬間大雨及強陣風

扯！騎車上合歡山武嶺 省20元鑽縫集體逃票

邱規顧未隨…國防部長顧立雄下令 全軍主官留值恢復常態

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部長顧立雄今赴資通電軍指揮部視導。圖/軍聞社
國防部長顧立雄今赴資通電軍指揮部視導。圖/軍聞社

過去兩年國軍因應共軍襲擾，前國防部邱國正下令國各單位正、副主官，不得同時休假或離營。國防部長顧立雄今日宣布，國防部決定即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態。

顧立雄今赴資通電軍指揮部視導，重申「資安即國安」，並期勉資通電軍全體官兵，秉持守護國家的信念，守護臺灣不受駭客的假錯訊息攻擊，讓國家的數位環境更加安全，民主制度更有韌性。

顧立雄同時表示，過去兩年因應國際情勢不穩定及中共的襲擾，國防部要求各單位正、副主官，不得同時離營，確保能即時應處突發狀況。經過長時間運作，參謀本部與各級的指揮機制，都已經累積相關的經驗，應處得宜。經過縝密研討，國防部決定即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態，依照112年經常戰備時期突發狀況處置規定執行，以兼顧各級幹部對家庭的照顧，並有利於國軍人才的長留久用。

國安 國軍 國防部 軍人 邱國正 顧立雄

延伸閱讀

「文人防長」明赴立院委員會報告 徐巧芯：讓大家知道顧立雄有沒有料

中國軍演常態化？ 顧立雄：妥善應處是國軍責任

文人部長首遇共軍軍演未下指裁示？ 國防部澄清

全面戒備！顧立雄4指令應對中共軍演 國防部曝「第一擊」命令權責

相關新聞

邱規顧未隨 國防部長顧立雄下令全軍主官留值恢復常態

過去兩年國軍因應共軍襲擾，前國防部長邱國正下令國各單位正、副主官，不得同時休假或離營。國防部長顧立雄今日宣布，國防部決定...

若共軍對台實施登陸作戰？ 專家分析「遠比想像中困難」點出2原因

諾曼第登陸80周年前夕，國政基金會今舉行研討活動，國民黨主席朱立倫表示，國民黨主張雙D戰略，一方面要有國防力量保衛國家(...

管碧玲：海巡強力捍衛國土 依制度參與漢光演習

中國大陸海警船持續侵擾我國金馬海域，海巡署長張忠龍證實，今天上午金門海域出現4艘、馬祖海域1艘大陸海警船，我方雷達全程監...

慶國家海洋日！海委會辦百萬帆船賽 賴清德將登雲林艦

為慶祝即將到來的國家海洋日，海洋委員會主委管碧玲今天宣布，今年國家海洋日主題是「探索海洋、迎風啟航」，以呼應賴清德總統就...

部隊鍋EP170｜特種作戰怪雞絲2–為特戰而生的直升機 除UH-60還有這些特殊構型旋翼機

美軍緝捕賓拉登的海神之茅行動中，因任務中的意外而曝光的UH-60X，在實戰經驗豐富的黑鷹家族中格外引人矚目。從越戰開始的空中機動作戰，特戰的快進快出特性，也早就不少為此類兵力投射而生的載台。除了UH-60黑鷹家族，還有哪些旋翼機的特殊構型，是因應特種作戰而生的呢？

【即時短評】拜登條件式安全保證 回歸戰略模糊基本立場

美國總統拜登接受時代雜誌訪問，又面對是否出兵捍衛台灣的「考古題」。不再像過去四次般簡短肯定，拜登此次態度模糊許多，對是否...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。