邱規顧未隨…國防部長顧立雄下令 全軍主官留值恢復常態
過去兩年國軍因應共軍襲擾，前國防部長邱國正下令國各單位正、副主官，不得同時休假或離營。國防部長顧立雄今日宣布，國防部決定即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態。
顧立雄今赴資通電軍指揮部視導，重申「資安即國安」，並期勉資通電軍全體官兵，秉持守護國家的信念，守護臺灣不受駭客的假錯訊息攻擊，讓國家的數位環境更加安全，民主制度更有韌性。
顧立雄同時表示，過去兩年因應國際情勢不穩定及中共的襲擾，國防部要求各單位正、副主官，不得同時離營，確保能即時應處突發狀況。經過長時間運作，參謀本部與各級的指揮機制，都已經累積相關的經驗，應處得宜。經過縝密研討，國防部決定即日起將各級正、副主官留值的規定恢復常態，依照112年經常戰備時期突發狀況處置規定執行，以兼顧各級幹部對家庭的照顧，並有利於國軍人才的長留久用。
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