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若共軍對台實施登陸作戰？ 專家分析「遠比想像中困難」點出2原因

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨黨主席朱立倫（右三）、淡江大學國際事務部戰略研究所副教授黃介正（右二）、海軍備役少將夏光亞（右一）、國家政策研究基金會國家安全組召集人陳永康（左三）、中華民國國際法學會理事宋燕輝（左二）、美國國務院國家安全研究訪問學人洪榮一（左一），上午出席財團法人國家政策研究基金會舉辦的 「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會。記者黃義書／攝影
國民黨黨主席朱立倫（右三）、淡江大學國際事務部戰略研究所副教授黃介正（右二）、海軍備役少將夏光亞（右一）、國家政策研究基金會國家安全組召集人陳永康（左三）、中華民國國際法學會理事宋燕輝（左二）、美國國務院國家安全研究訪問學人洪榮一（左一），上午出席財團法人國家政策研究基金會舉辦的 「諾曼地登陸80周年省思國家安全」記者會。記者黃義書／攝影

諾曼第登陸80周年前夕，國政基金會今舉行研討活動，國民黨主席朱立倫表示，國民黨主張雙D戰略，一方面要有國防力量保衛國家(Defense)，一方面與對岸、國際要有交流對話(Dialogue)。賴清德總統上任以來，國內製造對立、升高兩岸衝突，促進和平、減少爭議是國家領導人的責任，盼總統以人民為念，讓大家安定、安全、安心。

海軍備役少將夏光亞指出，根據去年7月國民黨立委陳永康主導的「2023TTX區域安全兵推」，若以2027年為場景，屆時共軍可用於三棲進犯的兵力部分，包括東部戰區與南部戰區的6個陸軍兩棲合成旅與4個陸戰旅，合計約10個旅可用於兩棲攻擊，軍用船艦部份共軍估計可動用的戰車登陸艦約44艘、071型綜合登陸艦約12艘、075型兩棲突擊艦約6艘；另加上隨艦透過直升機實施空中機動作戰的部分，精要統計第一波攻台兵力可達到4萬1217人。

夏光亞指出，共軍要對台實施登陸作戰，其實遠比想像中困難。首先是台灣的海灘退縮情形非常嚴重，使得台灣真的可實施登陸的沙灘僅剩下金山到八里、桃園新豐到新竹南寮、台中高美、台南喜樹、高雄林園、屏東嘉祿堂、宜蘭與台東知本等8處。

夏光亞說，即便是這8處，也充滿許多人工海堤、消波塊、魚塭、風力發電機組，海灘後方也缺乏足夠的展開空間，使台灣本島其實已沒有可執行正規兩棲登陸作戰的灘頭。至於外界強調的共軍氣墊登陸艇，受限於浮升能力限制，也無法有效地突破台灣海岸線上的人工海堤與消波塊。

針對共軍於5月23到24日舉行的對台「聯合利劍-2024A」演習，陳永康指出，因中共並未向國際民航組織提出空域控管，民航局也說航班未受影響，顯然這次是中共的示意演習，對外展示其對台恐嚇、威懾手段，而非真正犯台的計畫行動。而就國軍作為來看，雙方都能克制，確保將共軍排除在24海里之外。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正說，今年大選後至今，中共對台發動數波軍事與經貿方面的壓力測試與脅迫；這些施壓行動雖然對台灣造成很大的影響，卻並未引起國際社會的強烈反對，顯示中共正透過一系列、計畫性的行動，一方面對台施壓並傳送政治訊號給台灣與國際社會，同時又能讓國際社會找不到立即反應的藉口，避免引發美國和周邊國家的軍事反應，值得政府和國人警惕。

美國國務院國家安全訪問學人洪榮一提醒，美國總統拜登雖再度表態，如果中共試圖片面改變現狀，美國不排除動用美國軍力防衛台灣；但美國真正關切的是，台灣究竟有多少自我防衛的決心。

中央研究院研究員宋燕輝指出，在南海問題上，台灣應該先增加自己的主權權利和管轄權，然後才與相關國家進行對話。今年就是南海仲裁案滿8周年，如果賴清德政府繼續「蔡規賴隨」，選擇在南海問題上無所作為，中華民國對南海的主權權利和管轄權與影響力將會逐漸喪失。

朱立倫說，國家安全不分彼此，作為負責任的在野黨，國民黨會不斷地提出國家安全戰略思維及具體作為，希望民進黨政府能虛心以對，以具體行動及作為捍衛中華民國、保衛台灣安全。

中共 共軍 朱立倫 美國

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