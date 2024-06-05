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管碧玲：海巡強力捍衛國土 依制度參與漢光演習

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海委會主委管碧玲今天上午出席第五屆海洋國家日活動發布會。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲今天上午出席第五屆海洋國家日活動發布會。記者王勇超／攝影

中國大陸海警船持續侵擾我國金馬海域，海巡署長張忠龍證實，今（5）日上午金門海域出現4艘、馬祖海域1艘大陸海警船，我方雷達全程監控，越界後由海巡艇警告驅離。海委會主委管碧玲說，守護和平與安全依法行政，一定是強力捍衛國土，「應該怎麼做，我們都沒有沒有退讓」；至於漢光演習，海巡會依照相關制度參與。

管碧玲表示，中國大陸海警船的騷擾從2022年時任美國眾議院議長裴洛西訪台後就沒有間斷，只是頻率有所不同，但請國全國人民放心，國防部與海巡署等相關單位，在海上捍衛海疆，對於灰色地帶的騷擾，都有應處之道。

管碧玲說，兩岸雖然有政治上的對立，在灰色地帶上襲擾，「我們盡力我們的力量捍衛台海和平與安全」，但不影響兩岸人民福祉，在海上只要遇到有需要的救援，兩岸的合作都沒有間斷。

管碧玲強調，「和平是我們的出發點，安全是我們不可退讓的責任」，守護和平與安全的部分依法行政，一定是強力捍衛國土，「應該怎麼做 我們都沒有沒有退讓」，但人道救援的部分也沒有受到影響。

張忠龍說，中國海警船持續侵擾我國海域，6月4日也未間斷，今天上午有4艘出現在金門海域、1艘在馬祖海域，我方的雷達監控發現後，海巡艦艇立刻前往警告驅離。

漢光演習實兵演練即將在7月22日至26日舉行，實兵演練在「整體防空」階段，將採三軍防空部隊與海、空兵力實兵對抗方式執行防空作戰任務；聯合截擊作戰階段則統合海上、空中兵力、岸置火力與海巡等單位，遂行反封鎖護航及濱海打擊作戰操演。

張忠龍表示，海巡會出動1艘400噸級遠洋巡護船，配合海軍在漢光演習中進行操演。管碧玲說，漢光演習有相關制度，「該海巡參與的部分，我們會參與」。

海巡署長張忠龍。記者王勇超／攝影
海巡署長張忠龍。記者王勇超／攝影

海巡署 漢光演習 管碧玲

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