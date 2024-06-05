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慶國家海洋日！海委會辦百萬帆船賽 賴清德將登雲林艦

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海洋委員會今天舉辦2024第五屆國家海洋日活動發布會。記者王勇超／攝影
海洋委員會今天舉辦2024第五屆國家海洋日活動發布會。記者王勇超／攝影

為慶祝即將到來的國家海洋日，海洋委員會主委管碧玲今（5）日宣布，今年國家海洋日主題是「探索海洋、迎風啟航」，以呼應賴清德總統就職演說提示「探索海洋」的未來施政推動方向。海委會說，海洋日慶典會有特船舶展及總獎金超過100萬元的航海大會師帆船賽，賴總統及行政院長也將登臨4000噸級雲林艦，並開放民眾登艦參觀。

管碧玲說，從祖先到現在，我們為世界創造了令人驕傲的台灣，但我們仍面對威脅，所以會有雲林艦的成軍典禮，「每一艘海巡的艦艇成軍，代表我們不能忘記在霸權海洋上受到的威脅」，我們仍要捍衛海洋的永續。

管碧玲說，今年國家海洋日活動，大家可以在高雄港碼頭，看到台灣從原住民祖先以來的歷史，一邊是獨木舟，一邊是與世界接軌的帆船，「我們看到我們的榮耀與創造的文明，可是我們也看到對子孫的責任」，我們要守護台灣海域安全與印太和平，所以我們也會看到雲林艦，雲林艦也會開放參觀。

海委會說，今年6月8日國家海洋日適逢端午節，海洋日慶祝活動順延到6月15日、16日舉辦，除了展示政府推動海洋事務的努力與成果，也藉此強化海洋國家的全民意識。今年活動以「船」為載體，「出航」為架構核心，將在高雄港第16號、17號碼頭前的港灣水域，匯聚超過100艘帆船、獨木舟，並有4000噸級雲林艦成軍儀式，賴總統及行政院長將親臨主持。

管碧玲說，今年海洋日特色船舶特展，邀請來自花東的長濱船團南島支架船、西灣學院舢舨船及高市原民會特色船舶，在高雄港岸際重現先民與海洋互動累積的生活方式及智慧；另有今年首度登場的航海大會師帆船賽，將在高雄港外海舉行，總獎金超過新台幣100萬元，國內外超過300位好手將駕駛30多艘帆船一起競技；高雄港區愛河灣也會集結100多艘獨木舟。

管碧玲表示，海委會海巡署新建造第3艘4000噸級救難巡防艦「雲林艦」，也將在本屆國家海洋日成軍亮相，透過校閱部隊、登艦參觀活動，展現海巡弟兄平時精良的訓練成果，對外宣示我國保衛海疆的決心。

海委會邀請積極推廣環保與海洋汙染防治、身兼潛水教練的台灣小姐鄭婷怡，擔任今年海洋日活動大使，及台灣身心潛水協會理事長陳克誠、台東帆船學校小飛校長分享推動海瑱活動心得。

海洋委員會主委管碧玲（左三）今天宣布，今年國家海洋日主題是「探索海洋、迎風啟航」。記者王勇超／攝影
海洋委員會主委管碧玲（左三）今天宣布，今年國家海洋日主題是「探索海洋、迎風啟航」。記者王勇超／攝影
海洋委員會主委管碧玲（右）邀請身兼潛水教練的台灣小姐鄭婷怡（左），擔任今年海洋日活動大使。記者王勇超／攝影
海洋委員會主委管碧玲（右）邀請身兼潛水教練的台灣小姐鄭婷怡（左），擔任今年海洋日活動大使。記者王勇超／攝影

管碧玲 雲林 高雄港

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