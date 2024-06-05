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黃埔校慶兩岸拚場 嚴德發：到鳳山的退伍軍人社團較多

中央社／ 台北5日電

陸軍官校將於16日舉行「黃埔建軍100週年校慶」，但傳出中國也在拉攏台灣退伍軍人赴中國出席校慶。退輔會主委嚴德發今天表示，經過宣導後，退伍軍人社團去大陸的不多，到高雄鳳山陸軍官校的比較多。

立法院外交及國防委員會今天邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發報告業務概況，並備質詢；這是嚴德發接任退輔會主委後，首次赴委員會進行業務報告，會前接受媒體聯訪。

嚴德發表示，關於參加對岸舉辦的黃埔建軍100年校慶這件事情，經過退輔會這段時間宣導，以退輔會為目的事業主管機關而成立的36個全國性退伍軍人社團，這些退伍軍人社團去大陸的不多。

嚴德發說明，退輔會也宣導到中國大陸不要違反相關的國安法規，還有兩岸人民關係條例。就他了解，「大概到我們正統陸軍官校鳳山的比較多。」

傳出部分退役將領沒有收到陸官校慶邀請函，嚴德發指出，邀請函是由陸軍官校及校友總會來負責承辦，承辦單位有其考量規畫，因此不予評論。

針對退輔會在台美交流的部分，嚴德發表示，退輔會在美國有一個聯絡組，主要任務就是和美國的三大退伍軍人協會保持聯繫、互動，增加台美及相關退伍軍人的情誼，另外美國本土18個榮光聯誼會持續深耕，退輔會希望將來繼續擴張榮光會據點，做好退伍軍人交流跟榮民照顧。

嚴德發 退伍軍人 退輔會

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