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保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

美國總統拜登接受時代雜誌（TIME）專訪表示，美國不尋求台灣獨立，如果中方試圖片面改變現狀，美國「也不會不防衛台灣」；拜登說，不排除動用美國軍力，「但這和派遣（deploy）陸海空軍力有明顯差別（distinction）。」

拜登2021年就任總統以來，4度在接受提問時，明確表示會以軍事捍衛遭受北京侵略的台灣。

這是美國自1979年與中華民國斷交以來，美國政府首度打破模糊，表達如此明確的立場，而且是由總統表態；在每次的拜登聲明後，美國政府官員都會立即強調，拜登並未宣布任何政策改變，美國的政策也沒有改變。

北京侵略台灣的可能情景以及美國可能的回應，成為時代雜誌專訪對總統候選人們的題目之一。

記者要求拜登具體說明，是否意味著直接派兵到台灣；拜登說，這取決於實際狀況，他清楚告訴中國大陸國家主席習近平，歷任美國總統的政策是，美國不尋求台灣獨立，若中方試圖片面改變現狀，美國也不會不防衛台灣。

拜登接著說，美國持續提供能力，也與區域盟友磋商。

記者追問拜登是否不排除派美軍到台灣來面對侵略，拜登表示，不排除動用美國軍力，但這和派遣陸海空軍力有明顯差別。

此外，拜登也拒絕透露是否會從從美軍在日本和菲律賓的基地發動打擊等細節。

時代雜誌上月底刊出將再次代表共和黨角逐總統寶座的川普專訪時，也問台海衝突。

川普說，這問很多次了，但他總是拒絕回答，因為不願自掀底牌；川普說，「中國很清楚我的答案，但他們也要知道，像是那種事並不容易達成」。

川普說，對外透露任何訊息，都會損失他的談判籌碼。

川普 拜登 美國

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