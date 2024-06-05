美國總統拜登接受「時代雜誌」專訪指出，他不排除動用美國武力保護台灣的可能性。在此之前，拜登至少已四度表態願意出兵保台。

根據訪問逐字稿，時代雜誌問及：「美國中央情報局局長勃恩斯曾說，中國國家主席習近平已下令在二○二七年之前做好入侵台灣準備，您（拜登）曾在多個場合提到，您將動用武力保護台灣。這是什麼意思？」

拜登回答說，這將視情況而定，他已向習近平表明，美國過去與中方簽署協議，美方政策是不尋求台灣獨立，但事實上，若中國試圖單方面改變現狀，美方也不會不保護台灣。因此美方繼續提供能力，並與區域盟邦協商。

時代雜誌還問拜登，是否排除在中國侵台情況下，部署美軍到台灣的可能性？

拜登回答說，「不會排除動用美國武力，但部署在地面和空中武力、海上武力是有區別的。」

時代雜誌追問說，「所以你可能從菲律賓或日本的基地發動打擊？」拜登則說，「我不能談這個，如果我告訴你，你就有充分的理由批評我。」

自拜登出任美國總統以來，至少已四次公開表態，若中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。

二○二二年九月，拜登接受美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）「六十分鐘」專訪時，主持人追問，美軍是否會出兵協防台灣，拜登果斷地回答：「會，若發生前所未有的攻擊」。

主持人再三確認，是否代表與俄羅斯入侵烏克蘭不同的是，若中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣，拜登再次回答說：「對。」

二○二一年八月，美國全面撤軍阿富汗引發「美國不可靠」言論，拜登當時接受美國廣播公司新聞網專訪，被問到中國譏諷台灣人民「不能靠美國」時，把台灣和與美國有防禦條款或條約的北約、日韓並列，強調任何人侵略盟友，美國會回應。

拜登當時說：「美國對北約創立條約第五條做出神聖承諾，若任何人侵略或對我們北約盟友採取行動，美方會做出回應，對日本、南韓和台灣也一樣。這根本與阿富汗無法比較」。

二○二一年十月，拜登參加ＣＮＮ巴爾的摩市民大會，被問若台灣遭中國攻擊，美國是否會防衛台灣時，拜登說：「會，我們對此有承諾。」

拜登二○二二年五月訪問日本，在一場記者會上被問到若台海發生戰爭，是否願動用軍力保衛台灣時，也再次給出肯定答案。