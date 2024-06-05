美國連2年無償軍援台灣

美國聯邦眾議院撥款委員會將審查國務院及對外國明年度預算，根據釋出的草案摘要，拜登政府將花費卅三億美元支持以色列對抗恐怖恐擊，在印太區域投入卅億美元對抗中國大陸，其中包含提供給台灣的至少五億美元無償軍事援贈，以及最多廿億美元的有償軍事貸款。

這是撥款委員會連續第二年預留給台灣軍援的預算空間；去年審查通過的版本也提供台灣至少五億美元的無償軍援，以及最多廿億美元的軍事融資直接貸款，但這不代表國會最終通過的版本，如美國國會三月通過臨時撥款法案，由於參眾兩院對援助台灣額度意見不一，最終通過至少三億美元的折衷版本。

我外交部昨表示，美國國會長期對台灣跨黨派支持有目共睹，接下來會密切關注該法案後續進展。

國防部長顧立雄周四將到立法院外交國防委員會進行首度業務報告並備質詢。國防部報告昨送交各立委辦公室，其中「台美軍事合作」列出去年美國政府宣布對我國提供的軍援，總額為四點八億美元。

報告指出，美國國會在二○二三財政年度國防授權法制定「強化台灣韌性法」，授權行政部門運用如外國軍事融資（ＦＭＦ）、總統提用權（ＰＤＡ）、國際軍事教育與訓練 （ＩＭＥＴ）等方式，協助我國提升現代化防衛作戰能力。法案通過後，我方已於去年獲得一點三五億美元無償ＦＭＦ。

國防部表示，除了美國國會三月通過臨時撥款法案，四月又通過國安補充撥款法，額外挹注包含台灣在內的印太區域國家廿億美元ＦＭＦ，美國務院更在二○二五會計年度預算內首度指名編列一億美元ＦＭＦ予我國，期能將援台ＦＭＦ制度化。