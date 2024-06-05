聽新聞
test
0:00 / 0:00
台美國防產業論壇 明登場
台灣國防產業發展協會主辦的「台美國防產業論壇」明天在台北國際會議中心舉行，不對外公開。這次有近卅家美商派代表來台，總計四十人，本地廠商報名約八十人，連同受邀的學者專家，總計參與者約一百四十人。論壇當天中午，將邀請曾任國防部副部長的立委陳永康進行專題演講。
國防產業論壇始於二○一八年，由國內相關業者籌組的台灣國防產業發展協會與美台商會合作，每年上半年在台灣舉行論壇，下半年在美國舉行美台國防工業會議。今年適逢我方新政府上任，美方廠商參與數比往年多，除了傳統武器大廠，製作無人機、無人快艇等遙控載具的廠商也增加。
消息一度傳出，美台商會將安排美方代表晉見賴清德總統等政府高層人士，但府方否認此消息，表示賴總統與副總統蕭美琴均無相關行程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言