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台美國防產業論壇 明登場

聯合報／ 記者程嘉文周佑政／台北報導
「台美國防產業論壇」將於6日在台北舉行，這次包含生產F-16洛克希德馬丁在內，共有近30家美國廠商派代表來台參與。圖／聯合報系資料照片
「台美國防產業論壇」將於6日在台北舉行，這次包含生產F-16洛克希德馬丁在內，共有近30家美國廠商派代表來台參與。圖／聯合報系資料照片

台灣國防產業發展協會主辦的「台美國防產業論壇」明天在台北國際會議中心舉行，不對外公開。這次有近卅家美商派代表來台，總計四十人，本地廠商報名約八十人，連同受邀的學者專家，總計參與者約一百四十人。論壇當天中午，將邀請曾任國防部副部長的立委陳永康進行專題演講。

國防產業論壇始於二○一八年，由國內相關業者籌組的台灣國防產業發展協會與美台商會合作，每年上半年在台灣舉行論壇，下半年在美國舉行美台國防工業會議。今年適逢我方新政府上任，美方廠商參與數比往年多，除了傳統武器大廠，製作無人機、無人快艇等遙控載具的廠商也增加。

消息一度傳出，美台商會將安排美方代表晉見賴清德總統等政府高層人士，但府方否認此消息，表示賴總統與副總統蕭美琴均無相關行程。

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