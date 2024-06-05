新聞眼／美援與兩岸 賴政府如何拿捏

兩岸因海峽阻隔，導致台灣生態體系獨樹一幟，出現大量特有種動植物，常被學界視為研究寶庫。類似道理，受到外交局勢阻礙，我國軍事體系相當程度也成為缺乏對外交流的「特有種」。閉門造車導致與時代脫節，可就絕對不是好事。

隨著中共武嚇壓力愈來愈大，以及北京崛起與美國爭霸，先前「孤島」態勢逐漸解凍。國防部向立院提出的報告明載，去年共獲得美方價值四億八千萬美元的軍援，未來將更加制度化；同一時間，美國武器大廠組團來台，接觸本地業者尋求合作機會；美方派員到國軍部隊評估戰力，類似消息愈來愈不是秘密；「防衛新聞」更披露，五角大廈秘密成立專案小組，加速對台軍事援助的效率和協調。

蔡政府雖提升國防預算，但比中共軍費成長仍相形見絀，濫編特別預算更如寅吃卯糧；美方提供援助，自然有所幫助。美國長年海外用兵，戰爭機器的軟硬體不斷被現實磨礪更新；國軍則往往「久訓不戰」而偏差叢生，甚至淪於故步自封，面對美軍「宗廟之美、百官之富」，可謂正向文化衝擊。

近年官方與民間歌頌不盡的「國防自主」，能否獲得美商合作訂單，也可證實：到底我方技術是否真已趕上世界水平，或只是在封閉環境下敝帚自珍、相互催眠？

然而，軍事雖是國家安全重要一環，卻非全部。就狹義國防角度，與美軍事合作絕對是好事，但不能否認此舉是踩對岸紅線，形同在中共鷹派眼中揉沙子。

兩岸固然軍事敵對，在其他範疇卻互動密切，甚至擁有大量共同利益。如何藉助美方之力強化國防的同時，又可避免兩岸關係與國安局勢進一步惡化，其間拿捏是賴清德團隊不能規避的考題。