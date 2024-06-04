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退輔會：推動軍民職能轉換基準 每年近萬人受惠

中央社／ 台北4日電

退輔會主委嚴德發明天將首赴立法院進行業務報告，書面報告已送達立委辦公室；退輔會指出，將與國防部研議建置軍職職能基準及「軍職專長轉銜民間職業」對照系統，加速退役官兵重返職場，估計年約9500名新退役官兵受益。

嚴德發於5月20日接任國軍退除役官兵輔導委員會主委，明天將首度赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，書面報告已送抵立委國會辦公室。

嚴德發於書面報告指出，未來將在既有的基礎上，依「行動」與「創新」精神，竭盡所能，全面照顧榮民、榮眷，時時傾聽榮民聲音，做到「榮民在哪裡，服務就到哪裡」，以感動服務贏得榮民、榮眷及退除役官兵肯定。

報告指出，退輔會配合國家整體外交政策派員常駐華府，專職對美退伍軍人事務外，亦積極推動華僑聯繫、官方互訪等，協調德州軍人公墓設立中華民國海外訓練殉職將士紀念碑，並以巨幅中華民國國旗參與華府美國國殤日遊行。

報告表示，因應地緣政治變化，友台國家大幅增長，今年新增出訪英國、愛爾蘭、捷克等與中華民國具相同民主價值的歐洲國家，強化與民間退伍軍人組織聯繫，除有效照顧海外榮民、精進退輔措施外，並有利建構榮僑國民外交，拓展中華民國國際能見度。未來將持續出席美國三大退協年會，以利強化情誼聯繫、深化退輔機制交流。

針對未來工作重點規劃，報告指出，將以「榮服處」為照顧服務中心，整合地區榮家、榮院所有醫療體系、老人長照機構、安養養護區域資源，積極建置「以高齡長輩為中心」的長照3.0優質醫養環境，達到全方位「醫養合一」目的；另依「產訓合一、產學合一」方針，擴大結合民間專長技術與產業類別，加速國軍退除役官兵就業謀職銜接媒合。

報告指出，全面盤點85歲以上獨居、雙老等具高度脆弱性榮民、榮眷，適時調整照顧類別，提高訪視頻率，或協助裝設主動式「遠距居家照顧系統」，使榮民、榮眷發生危險時，能獲得即時通報與救援。

報告指出，參考美國及韓國推動軍職能力轉換認定之作法與經驗，與國防部研議建置軍職職能基準及「軍職專長轉銜民間職業」對照系統，已配合國防部拜會勞動部、教育部及經濟部取經及爭取相關預算編列，加速協助國軍退除役官兵依個別專長、學識及專業，順利轉銜民間就業，加速重返職場，預估每年約有新退役官兵9500人受益。

至於爭取榮民權益方面，退輔會表示，已於5月6日函請行政院建議恢復上校階以上領俸人員子女教育補助；並規劃自8月1日調高就養榮民喪葬補助，由原補助4萬元調增至5萬元，預計可嘉惠3000戶公費就養榮民家庭，協助家屬妥善處理亡故榮民身後喪葬事宜。

榮民 退伍軍人

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