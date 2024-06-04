國防部：完成油料彈藥戰備存量調整 可滿足戰時所需

國防部長顧立雄6日將首度赴立法院外交及國防委員會業務報告，報告書中提及作戰韌性重要性，並表示，已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，同時採購戰機於戰時全妥善所需零附件，可滿足所需。

國防部長顧立雄6日將首度赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。書面報告書今天已送抵各立法委員辦公室，並區分為11章節，概略說明「漢光演習」、「實戰化訓練」、「一年期義務役」、「提升作戰韌性」、「全民防衛動員」、「加強後備戰力」、「建構不對稱戰力」、「台美軍事合作」及「推動國防自主」等業務。

在提升作戰韌性部分，報告書指出，為即時掌握全軍部隊後勤現況、裝備妥善及維保進度，持續強化用兵後勤資訊系統，執行「建立後勤支援區、前支點及補給點管制」等功能研改及建構裝備維保跨軍種交修支援機制，可有效提升後勤支援效率。

此外，為強化戰鬥持續力，已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，可滿足戰時所需；同時持續編列預算採購四型機戰時全妥善所需零附件，確保國軍整體戰力；另整合作戰區內所有建置輸具，結合各部隊戰術位置，執行補給品前推屯儲等整備作業，以降低戰損及縮短整補時效。

報告強調，指管通情系統為戰時敵首要摧毀目標，為支援聯戰指管機制持恆運作，國軍持續提升指管通資韌性、精進雷達性能、研製通資電反制裝備，亦積極統整民間通信資源與衛星能量，並運用國軍行動指管系統，建立多重指管備援手段。

戰傷救護訓練方面，年度規劃實施214班、約1萬人次訓練，讓第一線作戰官兵具備敵火下自救互救能力。

推動國防自主部分，報告中表示，國機國造規劃自106年至115年產製新式高教機66架，迄112年累計交機27架，113年預計交機18架；國艦國造持續推動新一代輕型巡防艦等5型艦籌建，其中高效能艦艇第一批（6艘）113年全數交軍服役；潛艦刻依節點執行裝備功能及泊港測試作業，後續執行海上測試；其餘新型救難艦及新一代輕型巡防艦均按計畫節點管制。

另外，「海空戰力提升計畫」依「聯合反制、整體防空及海上截擊」等作戰需求，規劃於115年完成9型精準飛彈量產作業，迄今產製進度均正常。

針對一年期義務役訓練進度，報告中表示，迄5月底已接訓約3500人，新式入伍訓練課程執行迄今，期末鑑測合格率達9成以上。另因應徵集人數逐年遞增，113年規劃完成凌雲崗營區等7處興安專案新建兵舍及龍門營區等23處營舍修繕，提供役男優質住用環境。