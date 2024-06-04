快訊

黃子佼、孟耿如「獻花致意」邱瓈寬母親 首日未現身靈堂

韓國瑜宴請聊啥？藍委最佩服院長協商時 對綠營「鬼打牆」超有耐心

國防部：完成油料彈藥戰備存量調整 可滿足戰時所需

中央社／ 台北4日電

國防部長顧立雄6日將首度赴立法院外交及國防委員會業務報告，報告書中提及作戰韌性重要性，並表示，已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，同時採購戰機於戰時全妥善所需零附件，可滿足所需。

國防部長顧立雄6日將首度赴立法院外交及國防委員會業務報告，並備質詢。書面報告書今天已送抵各立法委員辦公室，並區分為11章節，概略說明「漢光演習」、「實戰化訓練」、「一年期義務役」、「提升作戰韌性」、「全民防衛動員」、「加強後備戰力」、「建構不對稱戰力」、「台美軍事合作」及「推動國防自主」等業務。

在提升作戰韌性部分，報告書指出，為即時掌握全軍部隊後勤現況、裝備妥善及維保進度，持續強化用兵後勤資訊系統，執行「建立後勤支援區、前支點及補給點管制」等功能研改及建構裝備維保跨軍種交修支援機制，可有效提升後勤支援效率。

此外，為強化戰鬥持續力，已完成糧秣、油料及彈藥等補給品戰備存量調整，可滿足戰時所需；同時持續編列預算採購四型機戰時全妥善所需零附件，確保國軍整體戰力；另整合作戰區內所有建置輸具，結合各部隊戰術位置，執行補給品前推屯儲等整備作業，以降低戰損及縮短整補時效。

報告強調，指管通情系統為戰時敵首要摧毀目標，為支援聯戰指管機制持恆運作，國軍持續提升指管通資韌性、精進雷達性能、研製通資電反制裝備，亦積極統整民間通信資源與衛星能量，並運用國軍行動指管系統，建立多重指管備援手段。

戰傷救護訓練方面，年度規劃實施214班、約1萬人次訓練，讓第一線作戰官兵具備敵火下自救互救能力。

推動國防自主部分，報告中表示，國機國造規劃自106年至115年產製新式高教機66架，迄112年累計交機27架，113年預計交機18架；國艦國造持續推動新一代輕型巡防艦等5型艦籌建，其中高效能艦艇第一批（6艘）113年全數交軍服役；潛艦刻依節點執行裝備功能及泊港測試作業，後續執行海上測試；其餘新型救難艦及新一代輕型巡防艦均按計畫節點管制。

另外，「海空戰力提升計畫」依「聯合反制、整體防空及海上截擊」等作戰需求，規劃於115年完成9型精準飛彈量產作業，迄今產製進度均正常。

針對一年期義務役訓練進度，報告中表示，迄5月底已接訓約3500人，新式入伍訓練課程執行迄今，期末鑑測合格率達9成以上。另因應徵集人數逐年遞增，113年規劃完成凌雲崗營區等7處興安專案新建兵舍及龍門營區等23處營舍修繕，提供役男優質住用環境。

國軍 國防部 漢光演習

延伸閱讀

中國軍演常態化？ 顧立雄：妥善應處是國軍責任

文人部長首遇共軍軍演未下指裁示？ 國防部澄清

全面戒備！顧立雄4指令應對中共軍演 國防部曝「第一擊」命令權責

中共今晨對台軍演 賴清德下午視察海陸部隊

相關新聞

「助台自我防衛說」 黃奎博：拜登仍戰略模糊

美國總統拜登接受時代雜誌專訪表示，美國不尋求台灣獨立，如果中國試圖片面改變現狀，美國也不會不防衛台灣；淡大國際事務與戰略...

新聞眼／台海若開戰…拜登用詞迂迴轉折

美國總統拜登接受時代雜誌訪問，又面對是否出兵捍衛台灣的「考古題」。不像過去四次般簡短肯定，這次態度顯得模糊些，對是否直接...

新聞眼／美援與兩岸 賴政府如何拿捏

兩岸因海峽阻隔，導致台灣生態體系獨樹一幟，出現大量特有種動植物，常被學界視為研究寶庫。類似道理，受到外交局勢阻礙，我國軍...

美國連2年無償軍援台灣

美國聯邦眾議院撥款委員會將審查國務院及對外國明年度預算，根據釋出的草案摘要，拜登政府將花費卅三億美元支持以色列對抗恐怖恐...

不只取消傳統刺槍術！顧立雄7大國防革新一次看

顧立雄接任國防部長，為國防二法通過以來真正實現文人領軍的目標，上任迄今，已啟動多項被基層官兵評為「有感」的革新，中央社帶...

拜登政府宣布對台軍售 總統府：持續強化台美緊密合作

美國政府於美東時間6月5日，正式進行「知會國會」程序，將對台灣出售總價值3億美元的軍售，提供F-16型機全妥善「通用」及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。