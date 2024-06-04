于北辰索黃埔百年邀請函遭炎上 陸軍冷回：下午自由參觀

曾任陸軍官校學指部指揮官的桃園市議員于北辰，到陸軍官校粉專反應未接獲陸軍官校黃埔百年紀念校慶的邀請函。陸軍司令部今表示，校慶當日下午為營區開放活動，歡迎一般持有中華民國國籍證明的民眾入營參觀。

政治風格被形容「由藍轉綠」的于北辰在在政論節目中表示，他過去曾擔任陸軍官校學指部指揮官，以往校慶歷任的校長與指揮官都會收到邀請函，但他今年至今未收獲邀請函，因此到陸軍官校官網（臉書粉專）留言反應，但粉專小編尚未回應，卻在留言欄中遭許多「有人頭沒名字」的「酸民」指責。

于北辰說，他曾是官校學指部指揮官，校史館都有他的照片，卻要被說來討邀請函，而他曾在網上強調他一生反共，卻被網友質疑「先說你反不反台獨」，他覺得莫名其妙。

陸軍司令部今天表示，今年陸軍官校擴大舉辦100週年校慶活動，上午校慶典禮規劃恭請總統親臨主持，考量安全及接待能量，主要以歷任國防部長、總長、退、備役上將、歷任官校校長及陸官40、50、60週年畢業校友為邀請對象；其餘各期校友邀請則由官校提供員額，校友總會管制邀請名單。

陸軍司令部表示，校慶當日下午為營區開放活動，歡迎一般持有中華民國國籍證明的民眾入營參觀。