國防部：國軍平時與地方聯防關鍵設施 戰時部隊進駐

解放軍055型萬噸驅逐艦，3年內已下水8艘。新造「055B型」驅逐艦，排水量增加，並裝備中壓直流全電推進技術，搭載包括雷射武器系統在內，帶有實驗性質的高能武器，例如155公厘電磁軌道砲。 055B型驅逐艦裝備升級，預計2026年服役，可望提升共軍反艦、防空、反潛、對地攻擊以及反導等多方面的綜合作戰能力，並將擔任旗艦重要角色，成為中國大陸的海軍特種混合艦的領頭羊。

2024-06-04 07:30