自上午8時20分起 16架次共機越中線侵擾周邊空域

中央社／ 台北4日電

國防部今天表示，自上午8時20分起，陸續偵獲23架次共機出海活動，其中16架次逾越中線並侵擾北、中及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

國防部上午發布新聞表示，自上午8時20分起，陸續偵獲中共殲16、運8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線進入台灣北、中及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

另外，自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲共機19架次（其中逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域17架次）、共艦8艘次及海警船4艘次，持續在台海周邊活動。

國軍 國防部 飛彈

相關新聞

台美國防產業論壇6日低調舉行 近30家軍火商將拜會賴清德

由台灣國防產業發展協會主辦的「台美國防產業論壇」，將於6日在台北國際會議中心舉行，不過不對外公開。這次將有近30家美國廠...

共軍「科幻戰艦055B」2年後服役 噸數升級還擁電磁砲、雷射武器

解放軍055型萬噸驅逐艦，3年內已下水8艘。新造「055B型」驅逐艦，排水量增加，並裝備中壓直流全電推進技術，搭載包括雷射武器系統在內，帶有實驗性質的高能武器，例如155公厘電磁軌道砲。 055B型驅逐艦裝備升級，預計2026年服役，可望提升共軍反艦、防空、反潛、對地攻擊以及反導等多方面的綜合作戰能力，並將擔任旗艦重要角色，成為中國大陸的海軍特種混合艦的領頭羊。

美眾院撥款委員會提預算法案 主張軍援台灣5億美元

美國聯邦眾議院撥款委員會指出，旗下小組委員會4日將討論一項預算法案，包括提供台灣5億美元外國軍事融資及最多20億美元的貸...

台美國防產業論壇6日舉行 前美太平洋陸戰隊司令出席

由27家美國國防承包商組成的代表團今天抵台，6日將出席「台美國防產業論壇」，前美國太平洋陸戰隊司令魯德將出席開幕式，前國...

美國27家軍火商代表團抵台 將拜會政府高層

27家美國國防承包商組成的代表團，今天抵達台灣，除出席6日舉辦的台美國防產業論壇，也將參訪中科院、漢翔等公司；由於新政府...

影／中共對台軍演時 管碧玲透露：海巡署在救2隻綠蠵龜

海洋委員會主委管碧玲上午在海巡端節勤務誓師典禮致詞時說，「應對中國對台軍演，海巡署在搶救2隻綠蠵龜」。台下來賓有人笑了出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。