自上午8時20分起 16架次共機越中線侵擾周邊空域

國防部今天表示，自上午8時20分起，陸續偵獲23架次共機出海活動，其中16架次逾越中線並侵擾北、中及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握。

國防部上午發布新聞表示，自上午8時20分起，陸續偵獲中共殲16、運8及無人機等各型主、輔戰機計23架次出海活動，其中16架次逾越中線及其延伸線進入台灣北、中及西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

另外，自昨天上午6時起至今天上午6時止，國軍偵獲共機19架次（其中逾越台灣海峽中線進入北部、西南空域17架次）、共艦8艘次及海警船4艘次，持續在台海周邊活動。