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台美國防產業論壇6日低調舉行 近30家軍火商將拜會賴清德
由台灣國防產業發展協會主辦的「台美國防產業論壇」，將於6日在台北國際會議中心舉行，不過不對外公開。這次將有近30家美國廠商派代表來台，連同本地廠商，以及受邀的學者專家，總計將近150人。
消息人士透露，代表團今天抵台，除了出席論壇之外，也將參訪中科院、漢翔等國內產業；美台商會也將安排其拜會賴清德總統等政府高層。
媒體報導此次共有27家美商來台，高於去年的25家。消息人士透露，27是較早數字，後來又有增加，總家數接近30。除了外界熟知的洛克希德馬丁、雷神、貝宜系統、諾斯洛普格魯曼等國際知名軍火企業之外，趕上近年追求無人載具的風潮，生產無人攻擊艇的MARTAC公司也參加。該公司近期推出代號Muskie M18的小型自主水面載具（ASV），年初曾參與美國海軍測試，可發揚不對稱作戰優勢，執行情監偵、巡邏與打擊任務。
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