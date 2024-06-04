台美國防產業論壇6日舉行 前美太平洋陸戰隊司令出席

中央社／ 台北3日電
前美國太平洋陸戰隊司令魯德。 美聯社
前美國太平洋陸戰隊司令魯德。 美聯社

由27家美國國防承包商組成的代表團今天抵台，6日將出席「台美國防產業論壇」，前美國太平洋陸戰隊司令魯德將出席開幕式，前國防部副部長、立委陳永康將發表專題演講。

知情人士晚間告訴中央社記者，由27家美國國防承包商組成的代表團，今天已經抵達台灣，相較去年的25家規模稍為成長，訪台期間，除就無人機、軍工產業等能量與產官學研交換意見，將參訪國家中山科學研究院與漢翔公司，並拜會政府高層。

知情人士提到，代表團將參與6月6日在台北國際會議中心舉辦的「台美國防產業論壇」，盼藉由論壇讓台灣廠商介紹能量，尋求與外商合作的機會。

根據議程，美台商會長韓儒伯、前美國太平洋陸戰隊司令魯德（Steven Rudder）中將出席開幕式，前國防部副部長、立委陳永康發表專題演講。

論壇共3大議程，第1議程主題為「國機國造、國艦國造」，由漢翔簡報「國機國造與未來規劃」、中科院簡報「台灣關鍵技術合作發展」、台船簡報「國艦國造與未來發展」。

第2議程主題為「先進科技」，奧義智慧簡報「AI國防技術運用與未來發展」、國防安全研究院簡報「台美國防產業合作機會與挑戰」、龍德造船簡報「無人水面載具技術與發展」；第3議程主題為「無人機專題」，由無人機廠商經緯航太、中光電、雷虎科技作簡報。

國防部 美國

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