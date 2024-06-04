台美國防產業論壇6日舉行 前美太平洋陸戰隊司令出席

本文首張照片拍攝於1979年，美國亞利桑那州上空，畫面右上方是F-4C幽靈式戰鬥機，左下方是F-104星式（Starfighter）戰鬥機。一般人乍看之下，必定認為流線銳利的F-104，比粗壯臃腫的F-4飛得更快，事實卻非如此：比F-104晚四年問世的F-4，打破了多項由F-104保持的速度與爬升紀錄。 這架看起來五大三粗，被飛行員戲稱為「鉛雪橇」的大傢伙，最後卻成為美國唯一突破5000架的超音速戰機，背後有其關鍵因素。

2024-06-03 07:30