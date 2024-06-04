美國27家軍火商代表團抵台 將拜會政府高層

中央社／ 台北3日電

27家美國國防承包商組成的代表團，今天抵達台灣，除出席6日舉辦的台美國防產業論壇，也將參訪中科院、漢翔等公司；由於新政府剛上任，將由美台商會安排代表團拜會政府高層。

知情人士今天晚間告訴中央社記者，由27家美國國防承包商組成的代表團，今天抵達台灣，相較去年的25家規模稍為成長，且廠商更多元；訪台期間除就無人機、軍工產業等能量，與產官學研交換意見外，並規劃參訪國家中山科學研究院與漢翔公司。

知情人士提到，由於新任總統賴清德、副總統蕭美琴已上任，代表團此行另一重要行程，是由美台商會安排代表團拜會政府高層。

知情人士表示，訪台廠商除外界熟悉的洛克希德．馬丁、雷神、貝宜、Aero Vironment、諾格等業者，其中的MARTAC為無人攻擊艇公司，近期推出代號Muskie M18的小型自主水面載具（ASV），3月時曾參與美國海軍太平洋艦隊舉行的「無人整合課題24.1」（IBP 24.1）測試，該載具兼具高航速、高酬載、優異航程與低成本特性，可發揚不對稱作戰優勢，執行情監偵、巡邏與打擊任務。

此外，TCOM,L.P.主要生產監視飛行船儎台。根據海軍學術月刊刊載，其與雷神生產的JLENS聯合攻陸巡弋飛彈舉升式網路感測系統，以兩艘為一組，包括一艘裝備X波段射控雷達、另一艘為VHF搜索雷達，滯空時間長達30天，操作成本僅只有定翼機的15%至20%；由於軍方曾評估透過軍用飛船部署在東沙等外離島，後續發展值得進一步關注。

台商 巡弋飛彈 美國 蕭美琴 賴清德 載具

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