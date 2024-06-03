快訊

意在言外！台中目標60處…第44處公托開幕 盧秀燕點名江啟臣「接棒」

一片紅通通！黃仁勳點名43檔台廠盟軍 一表看「哪3檔」心酸下跌

又有了！台灣寶可夢中心快龍玩偶缺貨17小時又補貨 免排隊1招堵黃牛

海軍7月間桃園竹圍海域布雷操演 將施放訓練雷

中央社／ 台北3日電

射擊通報顯示，海軍7月1日至26日間，將於桃園竹圍漁港附近海域實施布雷操演。據了解，此操演將扣合八里海灘反擊作戰，同時施放訓練雷，以阻絕敵軍登陸；因時間點與漢光實兵重疊，推測與漢光有關。

國軍漢光40號「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）已在4月19日至26日間舉行，實兵演練則規劃於7月22日至26日實施。

今年漢光擁有多項重點，包括「平戰轉換機制」、「去中心化指管」、「戰力防護作為」、「整體防空效能」、「聯合截擊與反封鎖能力」、「國土防衛韌性」、「全民防衛動員力量」及「交戰規則與國際法」。

根據漁業署發布的射擊通報顯示，負責北台灣防務的第三作戰區，將於7月1日至26日之間，擇定上午7時至中午12時間，於桃園竹圍漁港附近海域進行海軍布雷操演，同時派遣無人機監視操演成效，由於演訓區間與漢光實兵演習時間重疊，且射擊通報中操演目的為「年度重大演習」，推測可能與漢光有關。

據了解，此次海軍布雷操演，將扣合新北市八里海灘沿線的反擊作戰操演，同時將施放訓練雷。

軍方人士指出，桃園竹圍海灘是少數適合大規模正規登陸作業的灘岸，被軍方列管「紅色海灘」（可以實施大規模正規登陸的灘岸），從海灘至桃園國際機場等重要關鍵基礎設施不到5公里，國軍守備範圍也從新北市台北港、八里海灘一帶延伸至此。

去年3月間，海軍配合聯合作戰計劃演練（戰備月），就曾在台北港出動布雷艇實施阻絕演練，同時接續在桃園竹圍海灘出動中和級登陸艦、AAV7兩棲突擊車實施反登陸操演，操演範圍更從海邊延伸至竹圍市區實施戰傷救護演練；學者認為，應是陸戰隊結合固安作戰防衛任務進行實戰化操演，假想敵人可能採取進攻方式予以驗證，並從中找尋缺點、強化作戰效能。

目前由中科院研製的水雷分別有四型號，分別為「萬象一型水雷」及「萬象二型水雷」，而型號數字愈大愈新；其中萬象一型又分錐形沉底雷、柱形沉底雷；萬象二型又分繫留雷、沉底雷；至於外傳的「萬象三型水雷」是否已成功研製，目前不得而知。

萬象一型錐形沉底雷的感炸方式為磁感應、布放深度10至50公尺、布放方式為艦布，水雷全重635公斤、裝藥量295公斤；萬象一型柱形沉底雷的感炸、深度、布放方式、裝藥量均與錐形相同，差異在於全重500公斤。

萬象二型繫留雷的感炸方式為「聲、磁、壓感應」、布放深度20公尺至300公尺，布放方式為艦布，水雷全重1110公斤、裝藥量170公斤；萬象二型沉底雷的感炸方式與繫留雷相同，差異在布放深度10至250公尺，布放方式可艦布、空投與潛布，水雷全重615公斤、裝藥量400公斤。

國軍 桃園 海軍 演習 漢光

延伸閱讀

影／桃園警車攔捕贓車2警受傷 警車6汽機車連環撞

北橫國家風景區再拚過關 新北盼說服中央也加入大豹溪

桃園消防分隊結合運動中心救溺宣導 邊玩SUP寓教於樂

桃園龍潭龍元宮建廟200年 系列活動一路玩到年底

相關新聞

卓榮泰：政府當海巡靠山 遇不法該驅逐就驅逐

行政院長卓榮泰今天出席海巡威力掃蕩誓師典禮時說，海巡有重大國家使命，政府會當海巡部隊的靠山，遇到不法情形，該抓就抓、該扣...

細說幽靈機／五大三粗醜飛機 狂銷5000架有關鍵因素

本文首張照片拍攝於1979年，美國亞利桑那州上空，畫面右上方是F-4C幽靈式戰鬥機，左下方是F-104星式（Starfighter）戰鬥機。一般人乍看之下，必定認為流線銳利的F-104，比粗壯臃腫的F-4飛得更快，事實卻非如此：比F-104晚四年問世的F-4，打破了多項由F-104保持的速度與爬升紀錄。 這架看起來五大三粗，被飛行員戲稱為「鉛雪橇」的大傢伙，最後卻成為美國唯一突破5000架的超音速戰機，背後有其關鍵因素。

廣角鏡／長濱艦下水 蕭美琴：守衛海疆

副總統蕭美琴昨天到高雄中信造船廠，主持海巡署CG610「永康」艦與PP-3520卅五噸級巡邏艇交船，以及CG611「長濱...

陸防長董軍恫嚇言論 學者：在台海議題有高度不安全感

中國國防部長董軍於香格里拉對話聲稱誰將台灣分裂出去，必粉身碎骨。國防院學者今天認為，中國雖不願將台海議題國際化，但美國實...

空軍C-130服役近40年終將性能提升 可能包括哪些項目？

我國空軍C-130H力士型（Hercules）運輸機於民國75年服役，至今已近四十年，空軍始終沒有替代計畫。為了提升機隊...

文人部長恐非萬靈丹 國防改革仍要靠胸襟與見識

賴清德總統任命了一位沒有職業軍人背景的國防部長，單純的文人背景，不一定是國防事務改革有所成效的保證。最近喪妻的唐飛，是戰鬥機飛行員出身的國防部長，卻沒有文人政客的推諉卸責，也沒有馮世寬那類飛行員的浮誇，比歷任國防部長都有擔當，一肩挑起軍史館命案的政治責任，親自向受害者家屬道歉，唐飛的表現，超越任何一位文人政客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。