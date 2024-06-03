卓榮泰：政府當海巡靠山 遇不法該驅逐就驅逐

行政院長卓榮泰今天出席海巡威力掃蕩誓師典禮時說，海巡有重大國家使命，政府會當海巡部隊的靠山，遇到不法情形，該抓就抓、該扣就扣、該罰就罰、該驅逐就驅逐。

卓榮泰今天到台北港海巡基地出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，海委會主委管碧玲與民眾黨立委麥玉珍等人出席。

卓榮泰致詞時表示，現在全國民眾正準備歡慶端午，海巡人員為國家安全堅守崗位，這就是海巡人員日常；很高興編列新台幣9000多萬預算購置260輛巡邏偵防車，讓大家有好設備並提高士氣，政府會永遠跟大家站在一起。

卓榮泰說，海巡有很重大國家使命，不僅負責國安、治安與平安，且站在防治毒品、食品安全與國家安全第一線。在國安方面，大家堅定立場，「政府當你們的靠山」，遇到不法情形，該抓就抓、該扣就扣、該罰就罰、該驅逐就驅逐。

管碧玲表示，近2年海巡部隊查獲毒品約7800公斤，違規農畜產品約63萬公斤，並驅離1400多艘中國大陸越界漁船，共查扣33艘、留置196人。由於端午節前夕各項物資需求大增，也是走私不法案件高峰，因此辦理威力掃蕩誓師，展現政府打擊違法與維護海域治安決心。