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關床危機4／人力荒如何止血 護理界提2解方

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台灣護理學會副理事長陳靜敏說，護理人員的薪資雖重要但絕對不是最主要，衛福部提出要做夜班獎勵的時候，她就提到，這對白班排班衝擊非常大，目前看來護理人力還是持續流失，無法止血。記者蘇健忠／攝影
台灣護理學會副理事長陳靜敏說，護理人員的薪資雖重要但絕對不是最主要，衛福部提出要做夜班獎勵的時候，她就提到，這對白班排班衝擊非常大，目前看來護理人力還是持續流失，無法止血。記者蘇健忠／攝影

護理人力缺口比想像中還大。外界憂心三班護病比、夜班獎勵都做了，醫院也加薪留才，為何仍出現護理流失？前立委、台灣護理學會副理事長陳靜敏說，薪資很重要但絕對不是最主要，衛福部提出要做夜班獎勵的時候，她就提到，這對白班排班衝擊非常大，目前看來護理人力還是持續流失，無法止血。

如何有效止血，陳靜敏說，行政院前院長陳建仁承諾研擬白班繁重津貼，但目前尚無實際作為；男性護理師若在醫院服替代役，如服役期間領取護理人員薪資，而不是替代役薪資，對臨床來說，可以馬上補充人力，役男服役期間在臨床單位，如果退役能留在臨床，對於以女性為主的護理專業絕對有好處。

目前稀少的醫事護理人力名額，由衛福部醫事司主責，陳靜敏說，由醫事司主導是好的，但人數並非不能增加，每年這麼多役男，想必醫院也願意配合，主要還是國防考量，擔心這麼多護理役，國軍人力可能不足，仍待衛福部與國防部達成共識。

陳靜敏表示，疫情以來幾年護理科系人員投入臨床的數量的確有降低，但一大因素是，他們在求學時間碰到疫情，沒有辦法到臨床實習，實際到臨床就很容易「陣亡」，目前新進護理人員ＰＧＹ時間有拉長，內容也會加強技術訓練；雖獎勵措施有助招募新進人員，卻也同時流失資深護理人員，因為許多獎勵措施都是給新人，資深人員能拿得到的，只有輪值三班的夜班獎勵津貼，可能產生「新人是寶、舊人是草」的感受。

為避免這種狀況，有些醫院會透過獎金，獎勵手把手帶領新進護理人員的資深護理人員，陳靜敏說這和衛福部推出的「導師制度」不同，衛福部版本的制度，回任的資深人員只有指導新人，並不會投入病人照護。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，從填報數據，未見關床，需了了解個別醫院狀況，例如是否增開床位等，從目前通報床數，沒有看到減少。今年4月和去年同期相比，護理人員人數增加了900人，醫學中心也持續補人，區域醫院的確比較困難，由於三班護病比三月才公告，需要一段時間，該月填報結果預計近日公告。

針對資深護理人員反應，獎勵獨厚新人，蔡淑鳳說，行政院提出的12項護理人力整備計畫，是針對整個醫院護理生態建立平衡機制，因為有8成護理人員都需要輪值三班，要達到穩定、有選擇狀態需要一段時間，且大家都要輪值三班，不會只有獎勵新人。

蔡淑鳳進一步指出，新進人員是醫院增加人力的主要來源，所以在福利措施方面的加碼，而在這個時機投入職場的新人，會有相對優勢。

人力 新人 衛福部

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