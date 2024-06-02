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空軍C-130終將性能提升 可能包括哪些項目？

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國軍C-130型運輸機編隊滑行。記者胡經周／攝影
國軍C-130型運輸機編隊滑行。記者胡經周／攝影

我國空軍C-130H力士型（Hercules）運輸機於民國75年服役，至今已近四十年，空軍始終沒有替代計畫。為了提升機隊的安全與性能，C-130性能提升計畫近年不斷被提起，但因為國內航太廠商角力等因素，前幾年都沒有進展，如今終於要上路。中央社報導證實，該計畫將於114年度119編列預算，總規模超過新台幣100億元。

國軍共引進20架C-130H與1架C-130HE電戰機，其中一架C-130於1997年雙十國慶當天墜毀於松山機場，這次將針對現有20架飛機都進行改良。

美國空軍先前已經針對C-130H性能提升計畫，預期國軍C-130H機隊的更新，項目應該與之類似。美軍C-130H主要在於高齡機身的結構翻修，例如機翼與機身相接部分的強化，另外將螺旋槳由四葉改為八葉，發揮加強推力效果。駕駛艙的部分儀表，由傳統指針式改為螢幕，但仍維持飛航機械員（FE）一職，不會如最新一代C-130J改成兩人駕駛。

另外中央社報導提及，國軍C-130改良計畫，包括加裝我方原本付之闕如的雷達警示系統，以及加強搜救能量。後者如果屬實，應在機鼻下方開孔，加裝一具前視紅外線的旋轉塔，這也將成為外觀明顯特徵。

美國懷俄明州空中國民兵的C-130H，已經換裝八葉式螺旋槳。圖／美商柯林斯航太提供
美國懷俄明州空中國民兵的C-130H，已經換裝八葉式螺旋槳。圖／美商柯林斯航太提供

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