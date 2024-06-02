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陸防長董軍恫嚇言論 學者：在台海議題有高度不安全感

中央社／ 台北2日電
大陸國防部長董軍於香格里拉對話聲稱誰將台灣分裂出去，必粉身碎骨。國防院學者今天認為，董軍的言論，顯示中國有著高度不安全感，新聞示意圖。記者許正宏/攝影
大陸國防部長董軍於香格里拉對話聲稱誰將台灣分裂出去，必粉身碎骨。國防院學者今天認為，董軍的言論，顯示中國有著高度不安全感，新聞示意圖。記者許正宏/攝影

中國國防部長董軍於香格里拉對話聲稱誰將台灣分裂出去，必粉身碎骨。國防院學者今天認為，中國雖不願將台海議題國際化，但美國實際作為帶給中國更具體壓力，董軍的言論，顯示中國有著高度不安全感。

董軍今天在新加坡香格里拉對話會議發表「中國的全球安全觀」演說，強調中國國防政策和理念是開放包容；卻發表對台灣恫嚇言論，稱「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

國防部智庫、國防安全研究院學者黃宗鼎接受中央社訪問時指出，美國雖然不像前總統川普、總統拜登初期時在言語上對中強硬，也不願與中國強烈對抗，但美方無論演習、在台灣周邊的活動，乃至於近期傳出與海軍在海上演練等，在實際行動上給予中國的壓力更為具體。

黃宗鼎提到，雖然中國不願將台海議題國際化，但不管美日、美菲或與其他盟國相關演習、行動，甚至是外交場域，在中國眼裡都是劍指台海議題，因此中國直觀認為必須透過相關反制作為來揭穿美國陰謀，並試圖在台海議題上與美對抗，董軍的發言，在在顯示中國在台海議題上有高度不安全感。

國防院學者蘇紫雲也提到，相較中國前防長李尚福、魏鳳和等人在香格里拉論壇的發言，董軍的言論卻更加強硬且粗劣。

蘇紫雲認為，中國國家主席習近平任用董軍應是盼藉由過去在海軍從事參謀作業及計畫整備的背景，並透過對話來降低區域擦搶走火的可能；另外，去年10月拜習會時，中方承諾重啟美中防長層級、戰區司令層級的對話，但透過此次董軍發言，仍可發現中國兩手策略依然存在，「在特定議題上要打、特定要談」。

蘇紫雲指出，這凸顯出中國在戰略上的僵化，且對外的效果將會遞減。對台灣來說，包括聯合利劍2024A的演習在內，不僅沒有打擊到台灣總體經濟與政治信心，更讓拜登4度提及協防台灣，印太司令更提依據台灣關係法隨時做好準備，顯見北京姿態越強硬，恐遭遇到更多後座力。

台海 習近平

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