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空軍：C-130運輸機 114年至119年全面升級

中央社／ 台北2日電
空軍C-130H運輸機服役已達40年，空軍今天指出，為提升飛航安全及作戰效益，自民國114年起至119年，執行20架提升作業，項目包括整合座艙介面、安全避撞、海上搜救、全球精準定位等，初步估算升級所需經費逾新台幣百億元。路透
空軍C-130H運輸機服役已達40年，空軍今天指出，為提升飛航安全及作戰效益，自民國114年起至119年，執行20架提升作業，項目包括整合座艙介面、安全避撞、海上搜救、全球精準定位等，初步估算升級所需經費逾新台幣百億元。路透

空軍C-130H運輸機服役已達40年，空軍今天指出，為提升飛航安全及作戰效益，自民國114年起至119年，執行20架提升作業，項目包括整合座艙介面、安全避撞、海上搜救、全球精準定位等，初步估算升級所需經費逾新台幣百億元。

空軍分批向美國採購20架C-130H運輸機（編號1310於1997年失事墜毀於台北松山機場，現為19架），以及1架改裝稱為「法老機」的C-130HE電戰機，首批12架C-130H運輸機自1984年出廠服役迄今已達40年，是否性能升級也是關切重點。

特別的是，C-130的製造商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）於108年台北國防工業展的攤位中，首次擺放一架C-130J的模型，且上方更有中華民國國徽的低視度塗裝。

空軍今天接受中央社訪問證實，空軍為提升C-130型機飛航安全及作戰支援效益，規劃自114年至119年執行20架性能提升作業（19架C-130H、1架C-130HE）。

針對性能提升重點，空軍說明，分別有「整合座艙介面」、「增進海上搜救能力」及「模擬機」三大類主要項目，包括「全球精準定位」、「機位回報」、「安全避撞」等系統；據了解，此次升級金額逾百億元，確切金額仍在討論中。

C-130運輸機的機翼下方，共有4具T-56-A-15渦輪螺旋槳發動機，每具發動機可輸出4590馬力，且短場起降能力為其重要優勢，即使是尚未延伸，僅1150公尺的太平島機場跑道，對C-130而言仍有辦法起降；另外，在漢光演習中，更擔負「戰力保存」階段時關鍵角色，將各種軍機零附件載往東部地區充實後勤能量。

C-130使用國家除了台灣外，也由多國使用並衍生多項次型號，包括可指揮通信的EC-130、特種作戰運輸的MC-130、加油作業的KC-130、起落架為滑橇式的LC-130、氣象作業用的WC-130等，甚至還有「空中砲艇」稱號的AC-130，可裝上榴彈砲、機槍、機砲甚至地獄火反裝甲飛彈，威力相當驚人。

松山機場 漢光演習 空軍

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