強化臨戰訓練 國軍3大作戰區實施海灘野戰射擊

為強化戰力，陸軍八軍團、六軍團及十軍團，將分別在5日、18日及26日，於台南喜樹、林口中福、台中草厝溪3處海灘實施野戰射擊訓練，目的是結合作戰場景，使官兵熟悉灘岸作戰環境，強化臨戰訓練。

中共近年頻頻對台文攻武嚇，國軍強化戰演訓應對潛在威脅，並透過軍演、兵推、實彈射擊等多種方式，在全台多處易於登陸的「紅色海灘」實施驗證，台南喜樹、台中甲南、桃園觀音、竹圍一帶及新北八里海灘等處，不時可看到演訓任務。

不過，台南喜樹海灘、桃園觀音海灘為觀光遊憩區域，部隊過去僅止於跑位、構築工事演練，未曾實彈射擊，但因敵情威脅，軍方去年底首度於觀音海水浴場，實施T-91、45手槍實彈射擊，後續開始於全台各地海灘實施實彈射擊操演。

根據漁業署「射擊通報」顯示，駐守南台灣的陸軍第八軍團指揮部，5日將在台南喜樹海灘實施野戰射擊；駐守北部地區的六軍團，18日將於新北林口中福海灘實施；駐守中部地區的十軍團，26日在台中大安草厝溪海灘實施。

軍方說明，野戰射擊訓練目的是結合作戰場景，以實兵、實彈模擬實戰方式，使官兵熟悉整體灘岸作戰環境，強化臨戰訓練、個人射擊能力，提升實戰化的訓練成效。而海灘實彈射擊與一般靶場射擊有很大不同，尤其在環境評估部分須特別注意，例如因風沙較大，容易造成槍枝故障，因此在海邊訓練也能磨練官兵槍枝故障排除的技能，更貼近作戰情境。

美國學者易思安的著作「中共攻台大解密」一書指出，台南喜樹海灘是紅色海灘之一，喜樹位台南市區，鄰近安平漁光島、安平港及濱海公路，並緊鄰台南機場、空軍台南基地；中福海灘位於新北林口發電廠旁，且鄰近桃園機場和竹圍漁港，屬於國土防衛想定的「關鍵基礎設施防護區」；大安草厝溪海灘則鄰近台中清泉崗機場，亦是重要軍事設施。

軍方依不同灘岸狀況及登陸難易度，區分不同等級顏色的海灘，有紅色、黃色及藍色海灘之分。紅色海灘是可實施大規模正規登陸作戰的灘岸；黃色海灘為實施非正規登陸灘岸；藍色海灘則是不易實施登陸作戰灘岸。